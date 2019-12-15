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سياسة

ليبيا: مصراتة تعلن النفير للتصدي لهجوم حفتر على طرابلس

15/12/2019

أعلنت مدينة مصراتة "النفير" وتسخير كافة إمكانياتها لدعم الحكومة الليبية في التصدي لهجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس.

وأعلنت قيادات مدينة مصراتة المدنية والعسكرية في بيان مصور "النفير الحاسم لاستئصال الطغيان والاستبداد".

وقالت إنها "تضع كل إمكانياتها وثقلها تحت تصرف الدولة من أجل معركة الحسم".

ودعت مكونات مدينة مصراتة المجلس الرئاسي إلى استغلال كل الفرص والإمكانيات وتسخير كافة قطاعات الدولة من أجل المعركة.

ودعا البيان أيضا "كل المدن الليبية إلى تسجيل موقفها في معركة الوطن ضد قوى البغي والعدوان".

الخميس الماضي، أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر "ساعة الصفر" والتقدم صوب قلب العاصمة طرابلس، التي بدأ هجوما عليها في أبريل/ نيسان الماضي.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
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