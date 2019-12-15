البث الحي
سياسة

فرانس برس: "دبي إكسبو" بوابة إسرائيل إلى العالم العربي

وفد رسمي إسرائيلي زار دبي لحضور اجتماع المشاركين الدوليين في "إكسبو 2020"
وفد رسمي إسرائيلي زار دبي لحضور اجتماع المشاركين الدوليين في "إكسبو 2020"
15/12/2019

تستعد إسرائيل للمشاركة في معرض إكسبو 2020 العام المقبل في إمارة دبي في مسعى لان يساعدها هذا الحضور النادر على الإسراع بإقامة علاقات مع العالم العربي.

وتستضيف الإمارات في هذا المعرض نحو 200 دولة تتنافس على جذب اهتمام 25 مليون زائر لمدة ستة أشهر تقريبا اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وللمرة الأولى، سينظم المكتب الدولي للمعارض ومقره باريس أكبر معرض في العالم في دولة عربية.

ولا ترتبط الإمارات رسميا بعلاقات دبلوماسية بإسرائيل، بينما تسعى إسرائيل إلى توطيد علاقتها بدول الخليج العربية.

وسمحت دول خليجية في الآونة الأخيرة لرياضيين ومسؤولين إسرائيليين بالدخول إلى أراضيها.

وسيمثل الجناح الإسرائيلي في المعرض العربي كما يقول المسؤولون " فرصة فريدة لتسريع عجلة تطبيع العلاقات والتواصل مع العرب العاديين".    

ونقلت فرانس برس عن أليعازر كوهين، مسؤول المعرض في وزارة الخارجية الإسرائيلية، قوله إن "القيمة المضافة في هذا المعرض بالنسبة إلينا هي الزائر العربي والمسلم".

وبحسب مدير عام وزارة الخارجية يوفال روتم فإن قاعة المعرض ستقدم للزائر تجربة تفاعلية للوسائط المتعددة تعرض "الروح والثقافة الإسرائيليتين" في مختلف المجالات سواء المياه أو الطب أو تكنولوجيا المعلومات.

"بوابة إلى العالم العربي" 

وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جناح المعرض الإسرائيلي كجزء من "التقدم المستمر للتطبيع مع الدول العربية".

ورأى قادة إسرائيليون سابقون أن السلام مع الفلسطينيين هو البوابة الأوسع للعلاقات مع العالم العربي والإسلامي.

ويتوقع نتنياهو أن يدفع التطبيع مع الدول العربية، الفلسطينيين إلى إبرام "اتفاق سلام مع إسرائيل".

ويشير كوهين إلى أن الوجود الإسرائيلي في دبي "سيثير ضجة كبيرة".

وأضاف أن المشاركة الإسرائيلية لن تمس السياسة لأن الجناح الإسرائيلي "يركز على ما تقدمه إسرائيل عوضا عن ذلك". 

وقال المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد إن "الوجود شبه الدبلوماسي" للجناح الإسرائيلي في دبي هو واحد من عدة تطورات لها "تأثير تراكمي".

وأشار غولد إلى المسابقات الرياضية وافتتاح ممثلية إسرائيلية لدى المنظمة الدولية للطاقة المتجددة في عام 2015، ومقرها إمارة أبو ظبي.

ويعتبر غولد أن "هذا ليس تطبيعا لكنه تعزيز للوجود الإسرائيلي".

ويوضح المدير العام السابق أن دول الخليج العربية لم تفقد الاهتمام بالقضية الفلسطينية لكنها في الوقت نفسه "تبحث عن مصالحها"، بما في ذلك "تعزيز التعاون الأمني مع إسرائيل في مواجهة التهديد الإيراني المشترك".

ويقول غولد الذي يرأس مركز القدس للشؤون العامة إن "المعرض جزء من محاولات التعريف بجوانب العلاقات التي لا تتعلق بالتعاون الأمني."

ويضيف: "اسم اللعبة هو كيفية التوصل إلى المصالح المشتركة التي لا تثير ضجة كبيرة".

وبحسب غولد "إذا أجريت استطلاعات للرأي فستجد أنه يوجد في معظم أنحاء الخليج نوع من الفهم بأن إسرائيل جزء من المنطقة".

المصدر : فرانس برس
المزيد من سياسة

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

مصر: قتلى ومصابين في انهيار عقارين بعد أمطار غزيرة بالإسكندرية (فيديو)

الأمطار تُغرق الإسكندرية (موافع التواصل)

مليون شخص حصلوا على لقاحين صينيين ضد كورونا.. تعرف عليه

تجرى تجارب على اللقاح الصيني في عدة دول بينها دول عربية (رويترز)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

"لسنا حزبا بل دولة".. مرشح حزب مستقبل وطن يهدد مصريين (فيديو)

فرز الأصوات بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في القاهرة (رويترز)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)