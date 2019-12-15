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سياسة

شاهد: مجموعة إماراتية تقتحم مطار سقطرى وتهرّب مطلوبين أمنيا

15/12/2019

قال محافظ سقطرى اليمنية رمزي محروس، إن مجموعة إماراتية اقتحمت مطار المحافظة، وقامت بتهريب مطلوبين مطلوبين أمنيا.

جاء ذلك في مذكرة وجهها محروس إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مؤرخة بتاريخ أمس السبت.

وقال محروس في المذكرة "نرفع لكم بلاغا بإقدام إماراتيين ممن لا زالوا يقومون بأنشطة تحت غطاء إنساني في المحافظة بدخول مطار سقطرى بالقوة مصطحبين معهم عددا من سوقطريين من المتعاونين معهم، وصعدوا الطائرة الإماراتية دون إذن البرج ودون اتخاذ الإجراءات الأمنية والاعتيادية لإقلاعها حسب المعتاد".

وأضاف محروس أنه "اتضح أن الغرض من هذا العمل المستفز الذي قاموا به ، هو تهريب عدد من أتباعهم المطلوبين للسلطات الأمنية لعلاقتهم بقضايا تتعلق بزعزعة الأمن في المحافظة وفرض الفوضى وعدم الخضوع للإجراءات الرسمية في الدخول والخروج من البلد عبر التأشيرات".

وتابع "تم هذا الاقتحام والاختراق بينما يقوم على تأمين المطار الأشقاء في قوات الواجب السعودية بالاشتراك مع أمن المطار التابع للواء الأول مشاة بحري".

ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات الإماراتية حول الأمر.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رفض المكتب التنفيذي بمحافظة أرخبيل سقطرى، ما أسماها "استغلال بعض الجهات العاملة في سقطرى للعمل الإنساني، لخرق النظام والقانون المعمول به والمتعارف عليه دوليا" (في إشارة إلى مؤسسة خليفة الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي التي تعمل بالجزيرة).

وسقطرى، هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعًا استراتيجيًا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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