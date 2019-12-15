شاهد: أبو تريكة يدعم أوزيل في دفاعه عن مسلمي الإيغور

دافع نجم منتخب مصر السابق والنادي الأهلي محمد أبو تريكة عن نجم الأرسنال مسعود أوزيل في دفاعه عن مسلمي الإيغور المضطهدين في الصين.

وقال أبو تريكة خلال مشاركته في الاستديو التحليل على قناة "بي إن سبورت" الرياضية إن أوزيل يدفع ضريبة اتخاذه موقفا قويا وشجاعا لمحاربته غول اقتصادي قوي هو الصين التي تهيمن على السوق الرياضية في الدوري الإنجليزي الممتاز، على حد قوله.

كان لاعب كرة القدم الألماني من أصل تركي مسعود أوزيل استنكر صمت العالم الإسلامي على الانتهاكات التي ترتكبها الصين بحق مسلمي الإيغور في تركستان الشرقية.

جاء ذلك في بيان نشره عبر حسابه على تويتر تحت عنوان "تركستان الشرقية الجرج النازف للأمة الإسلامية".

وقال أوزيل إن "العالم الإسلامي غارق في الصمت، بينما الإعلام الغربي يسلط الضوء على الانتهاكات في تركستان الشرقية".

وندد أوزيل، في بيانه، بممارسة الصين ضغوطا لإبعاد مسلمي الإيغور عن دينهم بشكل قسري.

وأضاف "في تركستان الشرقية، المصاحف تُحرق، والمساجد تُغلق، والمدارس تُحظر، وعلماء الدين يُقتلون واحدا تلو الأخر، والأخوة الذكور يُساقون قسريا إلى المعسكرات".

وسلطت الأضواء على أوزيل، ما دفع شبكة تلفزيون CCTV الممولة من الحكومة الصينية منع بث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز جراء تصريحات أوزيل.

وعلى الرغم من محاولة النادي التنصل من هذه التصريحات في بيان عبر حسابه على موقع "ويبو" باللغة الصينية، إلا أن ردود الفعل الصينية كانت تسير في اتجاه واحد.