سخرية واسعة من "إنجليزية" السيسي بمنتدى الشباب (فيديو)

أثار حديث للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باللغة الإنجليزية، ردا على طفل مريض بالسرطان خلال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، موجة واسعة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان السيسي قد طلب مصافحة الطفل زين يوسف (12 عامًا) الذي حارب السرطان 4 مرات، بعد انتهائه من كلمة ألقاها باللغة الإنجليزية خلال المنتدى، وقال السيسي "Hello Zain, I want to Check hand you".

وسخر مغردون على منصات التواصل من إنجليزية السيسي وأخطائه المتكررة في النطق والتحدث وحتى انتقاء الكلمات، خاصة وأن هذه ليست الواقعة الأولى.

وجاءت معظم التدوينات تنصح الرئيس بعدم التحدث بالإنجليزية مرة أخرى، والاكتفاء بالعربية أو العامية وترك أمر الترجمة للمترجم، بينما أشار آخرون إلى قصور اللغة العربية أيضًا لدى الرئيس.

ويعقد منتدى شباب العالم 2019، في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء من الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول، وسط انتقادات واسعة من عدم جدوى مؤتمرات الشباب فضلًا عن تكلفتها الباهظة، في وقت تعصف فيه أزمات اقتصادية وسياسية بالبلاد.

في منتدى شباب العالم الذي تكلف الملايين في مصر الذي هو بلد فقير جدا ( كما وصفه السيسي ) وأمام عشرات الكاميرات قال السيسي للطفل زين

" I WANT TO SHAKE HAND YOU "

وهذا خطأ مؤسف في الانجليزية لأن الجملة الصحيحة

" I WANT TO SHAKE YOUR HAND "

اذا كنت تجهل الانجليزية فلا تتكلم بها — علاء الأسواني (@AlaaAswany) December 14, 2019

قلك "I WANT TO SHAKE HAND YOU" — مو ياور (@moyawer) December 15, 2019

هو كده في العربي كمان على فكرة. مافيش جديد. — Amr Waked (@amrwaked) December 14, 2019

#السيسي عايز يقول للطفل زين

l WANT TO SHAKE YOUR HAND راح رازع الجمله دي I WANT TO SHAKE HAND YOU بكره هيطلعوا في الأعلام المصري الشقيق هيقولوا لنا أن الجمله اللي قالها السيسي هي اللي صح بشهادة الإنجليز نفسهم زي بالظبط الصواريخ البلاستيكية 😊 — دكتور شديد أوي 😉😉 (@DrShdeeddAwy) December 14, 2019

#السيسي هوا السبب ان جالك سرطان اصلاً

الخضار المسقي مية مجاري

و #التخلف_الطبي و #الجهل و #الفساد — amr abu asmeal (@AbuAsmeal) December 14, 2019

#تعلم_الإنجليزية مع رئيس #مصر #السيسي !!! I want to check hand you … معقووووول … حدا ينصح السيسي يأخذ دورة لغة 😂🤣#منتدي_شباب_العالم pic.twitter.com/kPju9MTjXe — Haitham Abou Saleh | هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) December 14, 2019