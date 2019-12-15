العراق: اغتيال ناشط وإصابة اثنين في بغداد والديوانية

قالت مصادر أمنية عراقية إن مسلحين مجهولين اغتالوا الناشط في احتجاجات بغداد حقي إسماعيل العزاوي في شمال العاصمة بغداد.

وفي الديوانية، قال مصدر أمني إن "عبوة ناسفة انفجرت في سيارة يستقلها ناشطان مدنيان على مقربة من المعهد التقني، وسط المدينة، ما أسفر عن إصابتهما".

ورفض المصدر الكشف عن اسمي الجريحين لحين الانتهاء من التحقيقات في الحادث.

ويتعرض الناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات الاغتيال والاختطاف والتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين.

لكن وتيرة عمليات الاستهداف تصاعدت بصورة كبيرة في منذ الأسبوع الماضي. وتعهدت الحكومة مراراً بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، لكن من دون نتائج تذكر حتى الآن.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت نحو 500 قتيل وأكثر من 19 ألف جريح.