البرازيل تفتتح مكتبا تجاريا في القدس

افتتحت البرازيل مكتبا تجاريا في القدس المحتلة، فيما أكد مسؤول كبير أن الرئيس غايير بولسونارو ينوي نقل مقر سفارة بلاده إلى مدينة القدس المحتلة.

وأكد إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي والنائب في مجلس النواب، خلال حديثه في حفل افتتاح المكتب التجاري أن نقل السفارة سيتم بالفعل وأن والده أكد ذلك.

وبحسب النائب بولسونارو، الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني في البرلمان البرازيلي، فإن التأخير في تنفيذ هذه الخطوة مرده إلى رغبة بلاده في التحضير الشامل لذلك ولتكون مثالا يحتذى به لبلدان أمريكا الجنوبية الأخرى.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن نجل رئيس البرازيل أكد له أن بلاده ستتبع خطى الولايات المتحدة وتنقل سفارتها إلى القدس العام المقبل.

ولم يذكر نجل الرئيس موعدا لنقل سفارة بلاده، لكن نتنياهو ذكر في بيان صدر في وقت لاحق أن نجل الرئيس البرازيلي أبلغه "بالالتزام بنقل سفارة البرازيل إلى القدس خلال عام 2020".

وأعلن الرئيس بولسونارو في أبريل/ نيسان الماضي عن قراره فتح مكتب دبلوماسي يعنى بالشؤون الاقتصادية في القدس.

وتعهد الرئيس البرازيلي أيضا أن يحذو حذو الولايات المتحدة بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وضمتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وحتى الآن، خرقت الولايات المتحدة وغواتيمالا الإجماع الدولي بشأن المدينة، عبر فتح سفارتين لهما في القدس المحتلة. كما افتتحت المجر مكتبا تجاريا في القدس.

استدعاء

وزارة الخارجية الفلسطينية استدعت السفير البرازيلي فرانسيسكو ماورو أولند للاحتجاج على زيارة نجل رئيس البرازيل غايير بولسونارو، لمستوطنة إسرائيلية.

وذكرت الوزارة في بيان أن مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون الأمريكتين والكاريبي حنان جرار استدعت في مقر الوزارة برام الله، سفير البرازيل لدى فلسيطن عقب زيارة النائب البرازيلي إدواردو بولسونارو، نجل رئيس البلاد، لمستوطنة بساغوت المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وقالت جرار إن الزيارة "خرق واضح للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

واعتبرت أن "مثل هذه الخطوات من شأنها أن تؤثر على العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين".