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سياسة

أردوغان: تركيا مستعدة لتقديم أي دعم عسكري تحتاجه ليبيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفايز السراج رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفايز السراج رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية
15/12/2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده مستعدة لتقديم أي دعم عسكري تحتاجه ليبيا، مشيرا إلى أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر "زعيم غير شرعي. ويمثل هيكلا غير شرعي".

وقال الرئيس التركي في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية "سنحمي حقوق ليبيا وتركيا في شرق المتوسط. نحن أكثر من مستعدين لتقديم أي دعم لازم إلى ليبيا".

وأضاف أردوغان، الذي اجتمع في وقت سابق الأحد مع فايز السراج رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن خليفة حفتر الذي يقود قوات في شرق ليبيا "زعيم غير شرعي. ويمثل هيكلا غير شرعي".

وأشار الرئيس التركي إلى أن مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الأمني والعسكري مع ليبيا، ستدخل حيز التنفيذ فور مصادقة البرلمان التركي عليها.

وأكد أردوغان أن تركيا ستتخذ الخطوات اللازمة إذا تلقت دعوة لإرسال جنود إلى ليبيا.

وقال الرئيس التركي إن مذكرة التفاهم التي أبرمتها تركيا مع ليبيا بشأن مناطق الصلاحية البحرية، "قلبت وضعا فرضته معاهدة سيفر (عام 1920)"، مؤكدا أن الاتفاقيات المبرمة بين تركيا وليبيا تمت وفق أُطر القانون الدولي.

وشدد الرئيس التركي على أن تركيا وليبيا لديهما حقوق في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

أهم ما جاء في المقابلة:

  • مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الأمني والعسكري مع ليبيا ستدخل حيز التنفيذ فور مصادقة البرلمان التركي عليها
  • سنقدم أي دعم لازم إلى ليبيا وحفتر غير شرعي.
  • سنتخذ الخطوات اللازمة إذا تلقينا دعوة لإرسال جنود إلى ليبيا.
  • تركيا وليبيا لديهما حقوق في منطقة شرق المتوسط.
  • الاتفاقيات المبرمة مع ليبيا تمت وفق أطر القانون الدولي.
  • حوض شرق المتوسط يتمتع باحتياطيات كبيرة من الهيدروكربون.
  • علمنا باكتشافات توصلت إليها بعض الشركات هناك (شرق المتوسط) ومن الوارد أن نتعاون مع بعض الشركات العالمية القوية بهذا الخصوص.
  • ليس هناك اتفاق نهائي على موارد شرق المتوسط من دون مشاركة تركيا.
  • الاتفاق البحري في المتوسط مع ليبيا يزعج اليونان لكنه يحمي الحقوق التركية.
  • مذكرة التفاهم التركية الليبية حول مناطق الصلاحية البحرية قلبت وضعا فرضته معاهدة سيفر.
  • تركيا قد تغلق قاعد إنجرليك الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية إذا لزم الأمر.
  • قرار الشيوخ الأمريكي حول الإبادة الأرمنية المزعومة خطوة سياسية بحتة لا وزن لها.
اجتماع

واجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد في إسطنبول مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج.

وهذا هو الاجتماع الثاني بين أردوغان والسراج بعد مرور أقل من ثلاثة أسابيع على توقيع تركيا مع حكومة الوفاق على مذكرتي التفاهم الأمني والبحري.

ويأتي الاجتماع بعد إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر الخميس الماضي "ساعة الصفر" والتقدم صوب قلب العاصمة طرابلس، التي بدأ هجوما عليها في أبريل/ نيسان الماضي.

المصدر : وكالات
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