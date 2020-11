مجلس النواب يقرّ مادتي اتهام بحق ترمب تمهد للتصويت على عزله

أقّرت اللجنة القضائية في مجلس النواب، لائحة الاتهام الموجهة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ما يمهّد الطريق أمام جلسة في مجلس النواب للتصويت على عزله.

وصوّت الديموقراطيون والجمهوريون الجمعة، في اللجنة على أساس حزبي (23 مقابل 17) لصالح توجيه تهمتين لترمب، ما يمهّد لجعله ثالث رئيس يواجه احتمال عزله في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال رئيس اللجنة جيري نادلر إنه "يوم حزين وكئيب" وذلك عقب التصويت الذي جرى بسرعة مفاجئة بعد نقاش حاد استمر 14 ساعة في اليوم السابق.

استغلال النفوذ وعرقلة الكونغرس

The Democrat Party can't accept the fact that in the U.S., we have what's called a 'peaceful transition of power.'

They never accepted the 2016 election results and now they're trying to take away America's vote for @realDonaldTrump in the 2020 election!https://t.co/r01VexBPZZ

— Team Trump (@TeamTrump) December 13, 2019