مجلس النواب يقرّ مادتي اتهام بحق ترمب تمهد للتصويت على عزله

أقّرت اللجنة القضائية في مجلس النواب، لائحة الاتهام الموجهة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ما يمهّد الطريق أمام جلسة في مجلس النواب للتصويت على عزله.

وصوّت الديموقراطيون والجمهوريون الجمعة، في اللجنة على أساس حزبي (23 مقابل 17) لصالح توجيه تهمتين لترمب، ما يمهّد لجعله ثالث رئيس يواجه احتمال عزله في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال رئيس اللجنة جيري نادلر إنه "يوم حزين وكئيب" وذلك عقب التصويت الذي جرى بسرعة مفاجئة بعد نقاش حاد استمر 14 ساعة في اليوم السابق.

استغلال النفوذ وعرقلة الكونغرس

اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، أقرت لائحة الاتهام الموجهة للرئيس دونالد ترمب، ما يمهّد الطريق أمام جلسة في مجلس النواب للتصويت على عزله بتهمتي استغلال النفوذ وعرقلة الكونغرس.

وافق النواب على مادتين، الأولى تتهم الرئيس باستغلال النفوذ باشتراطه تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، بقيامها بفتح تحقيق يستهدف ديموقراطيين، والثانية تتهمه بعرقلة الكونغرس لرفضه القاطع التعاون مع كافة جوانب التحقيق.

وستطرح مواد العزل أمام مجلس النواب الذي من المتوقع أن يصوت عليها الأسبوع المقبل، وقال نادلر في تصريحات مقتضبة إن "مجلس النوب سيتصرف على وجه السرعة".

سيفضي ذلك إلى محاكمة ترمب في مجلس الشيوخ حيث من المتوقع أن تقوم الغالبية الجمهورية بحماية الرئيس بالتصويت رفضا لإدانته وعزله.

ترمب الذي يرفض إجراءات العزل ويصفها بـ"حملة مطاردة شعواء"، سعى خلال التصويت ليظهر انهماكه في العمل وغرد عن التوصل لاتفاق تجاري مع الصين.

لكن المسؤولة الإعلامية للبيت الأبيض ستيفاني غريشام نددت بتصويت اللجنة القضائية واعتبرته "نهاية مخجلة" لما وصفته بـ"مهزلة بائسة".

وقالت في بيان "يتطلع الرئيس الآن ليلقى في مجلس الشيوخ معاملة عادلة وتطبيق الاجراءات القانونية التي يواصل مجلس النواب منعها عنه بشكل مخز".

The Democrat Party can't accept the fact that in the U.S., we have what's called a 'peaceful transition of power.' They never accepted the 2016 election results and now they're trying to take away America's vote for @realDonaldTrump in the 2020 election!https://t.co/r01VexBPZZ — Team Trump (@TeamTrump) December 13, 2019

تأجيل مفاجئ

في نهاية مفاجئة لجلسة ماراثونية للجنة القضائية الخميس، قرر رئيسها جيري نادلر تأجيل التصويت النهائي على مادتي العزل لمنح أعضاء اللجنة مزيداً من الوقت "للعودة إلى ضمائرهم" والنظر في الأدلة التي تم تقديمها ضد الرئيس.

اتّهم الجمهوريون نادلر بإدارة محكمة تتجاهل مبادئ العدالة، ووصف النائب لوي غوميرت الإجراءات بأنها "ستالينية" لكن الديموقراطيين قالوا إنهم لا يريدون أن يُتهموا باتخاذ خطوة بهذه الأهمية ضد الرئيس خلال الليل.

قالت النائبة الديموقراطية براميلا جايابال التي كانت تحمل نسخة من الدستور الأمريكي عند إدلائها بصوتها حول مادتي العزل إن تصويتها ليس ضد شخص ترمب، وأضافت في بيان "إنه تصويت من أجل الدستور ومن أجلنا نحن الشعب".

اغتيال سياسي