"لدحر التهديدات الأمريكية".. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة

قالت وكالة‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬الأنباء المركزية الكورية إن كوريا الشمالية أجرت تجربة أخرى في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية، أمس الجمعة، في أحدث تطور "لكبح ودحر التهديد النووي للولاي

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم أكاديمية علوم الدفاع في كوريا الشمالية قوله إن التجربة أجريت، أمس الجمعة، في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية دون تحديد طبيعتها.

وفي وقت لاحق نقلت الوكالة عن رئيس هيئة الأركان العامة باك جونج تشون قوله إن التجارب تهدف إلى تعزيز دفاعات كوريا الشمالية من خلال تطوير أسلحة جديدة.

وقال "سيتم تطبيق البيانات التي لا تقدر بثمن والخبرات والتقنيات الجديدة المكتسبة في التجارب الجديدة لأبحاث علوم الدفاع بالكامل في تطوير سلاح استراتيجي آخر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالتأكيد من أجل كبح ودحر التهديد النووي للولايات المتحدة على نحو موثوق".

والتجربة هي الثانية من نوعها في المنشأة خلال أسبوع.

وكانت الوكالة ذكرت، الأحد الماضي، أن كوريا الشمالية أجرت تجربة "مهمة للغاية" يوم السابع من ديسمبر/ كانون الأول في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية الذي تجرى فيه تجارب صاروخية والذي قال مسؤولون أمريكيون ذات مرة إن كوريا الشمالية وعدت بإغلاقه.

ووصف ذلك التقرير التجربة بأنها "تجربة ناجحة ذات أهمية كبيرة".

وقال وزير الدفاع في كوريا الجنوبية جونج كيونج دو إنها كانت اختبارا لمحرك.

تأتي أنباء التجارب قبل أن تنقضي في نهاية العام مهلة منحتها بيونغ يانغ لواشنطن حتى تتراجع عن إصرارها على نزع السلاح النووي من جانب واحد.

واستثمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقتا طويلا في محاولة إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامج الأسلحة النووية الذي يهدد الولايات المتحدة، لكن التقدم كان ضئيلا برغم اجتماعه ثلاث مرات بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

"الجيش مستعد"

قال باك إن كوريا الشمالية ستكون مستعدة للرد على جميع الاستفزازات السياسية والعسكرية للقوات المعادية بينما تكون "على دراية (بتحديات) كل من الحوار والمواجهة".

وأضاف "لا يمكن حماية سلام حقيقي وضمان تنميتنا ومستقبلنا إلا بضمان توازن القوى تماما".

وحذر باك الولايات المتحدة ودولا أخرى من أن عليها تجنب استفزاز كوريا الشمالية إذا كانت تريد نهاية سلمية للعام.

وقال "جيشنا مستعد تماما لتنفيذ أي قرار يتخذه القائد الأعلى".

وحذرت كوريا الشمالية من أنها قد تسلك "طريقا جديدا" في ظل تعثر المحادثات مع الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يصل كبير مبعوثي الولايات المتحدة لكوريا الشمالية إلى سول غدا الأحد لعقد اجتماعات مع مسؤولين كوريين جنوبيين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة "ستختبر قريبا" إمكانية إعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف "هم (الكوريون) ما زالوا يقومون بتدريبات، ويجرون اختبارات صواريخ باليستية قصيرة المدى تقلقنا".

وتابع خلال اجتماع استضافه مجلس العلاقات الخارجية "نراقب من كثب وكذلك تفعل كوريا الجنوبية واليابان…تحاول وزارة الخارجية إعادتهم إلى الطاولة لأن السبيل الوحيد للمضي قدما هو عبر اتفاق دبلوماسي وسياسي".

تذكير

قال محللون إن مثل هذه الاختبارات قد تساعد كوريا الشمالية على تصنيع صواريخ باليستية عابرة للقارات يمكن الاعتماد عليها بدرجة أكبر.

وقال أنكيت باندا وهو زميل بارز في اتحاد العلماء الأمريكيين الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له "الفكرة على ما يبدو هي تذكير الولايات المتحدة بأن كوريا الشمالية لا يزال لديها مجال لتطوير برنامجها على صعيد الكيفية".

وأضاف "كان لدينا ما يشير بقوة إلى أنه أيا كان ما يفعلونه في سوهاي فهو ذو طابع عسكري إذ تولت أكاديمية علوم الدفاع مسؤولية الإعلان وليس الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء الخارجي، وكالتهم لشؤون الفضاء".

وتصاعد التوتر في الأسابيع القليلة الماضية إذ أجرت بيونغ يانغ تجارب أسلحة ودخلت في حرب كلامية مع ترمب مما أجج المخاوف من عودة مناخ التوتر بين البلدين.

وقال كوه يو-هوان الأستاذ في جامعة دونجكوك في سول لرويترز "نظرا إلى أن كوريا الشمالية قالت إن الاختبار الذي كانت مدته سبع دقائق وأجري الليلة الماضية كان لتعزيز الردع النووي الاستراتيجي فإن الاختبار يرتبط على الأرجح بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تعتبرها كوريا الشمالية سلاحا استراتيجيا للدفاع عن نفسها ضد خصومها بما في ذلك الولايات المتحدة".

وأضاف "تقترب كوريا الشمالية من توجيه إنذار أخير للولايات المتحدة لتأتي إلى طاولة المفاوضات بحسابات جديدة أو العودة إلى تطوير أسلحة نووية".