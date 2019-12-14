شاهد: مهاتير محمد يهاجم أمريكا بحضور ابنة ترمب

هاجم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، الولايات المتحدة خلال مشاركته في منتدى الدوحة بالعاصمة القطرية وبمشاركة وزير الخزانة الأمريكية وإيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأمريكي.

وقال رئيس الوزراء الماليزي إنه لا يدعم عقوبات واشنطن على طهران، قائلا إن العقوبات يجب أن تفرض فقط من قبل الأمم المتحدة وحدها.

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي إن العقوبات الأمريكية على إيران تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وتابع: "لا نؤمن بتطبيق العقوبات لإجبار الدول على تبني بعض الأيدولوجيات وتغيير الحكومات ولا يوجد قانون دولي يؤيد ذلك"

وأضاف مهاتير محمد أن "الدول التي تحلم بالسيطرة لن تخلق سوى التوترات."

وعلى صعيد الحروب التجارية التي تخوضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قال مهاتير محمد إن "الحروب التجارية شأنها شأن الحروب الأخرى هي قرار يعتمده المتنمرون والفقراء هم أكثر من يعانون بسببها".

وأشار رئيس الوزراء الماليزي إلى أن العالم اليوم يواجه قلقا كبيرا يتمثل في استدامة النمو الاقتصادي.

وأضاف أن بلاده لا تسعى إلى الدخول في اصطفافات بل هي في حاجة إلى شركاء.

وقال رئيس الوزراء الماليزي إنه " لا يمكنني القول إن ما تفعله الولايات المتحدة هو الصواب بل يجب ألا يتم ذلك على حساب الدول الأخرى."

وأضاف " لا نحبذ فكرة فرض العقوبات وندعو لحل النزاعات بشكل سلمي."