شاهد| عبدالله بن حمد العطية: الجزيرة جعلت أربع دول تهتز

قال عبدالله بن حمد العطية رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة إن شبكة الجزيرة الإخبارية جعلت أربع دول تهتز، في إشارة إلى دول الحصار.

وأضاف العطية خلال مشاركته في منتدى الدوحة إنه يتابع القنوات الإخبارية الأخرى إلا أن قناة الجزيرة بات لها أنياب.

وتابع أن الجزيرة جعلت دول الحصار الأربع، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، تهتز.

وقال العطية إن "دول الحصار كانت تنتظر رفض قطر لمطالبها حتى تغزو قطر عسكرياً".

وأشار العطية أن استجابة قطر لمطالب دول الحصار تعني "القضاء على قطر".

وأضاف أن قطر لا تخلط الأمور السياسية بالاقتصادية في التعامل مع مصر.

وقطعت الدول الأربع علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران 2017 وفرضت عليها حصارا بريا وجويا وبحريا بدعوى "تمويل الدوحة للإرهاب".

ونفت قطر تلك الاتهامات مرارا وقالت إن تلك المزاعم لا أساس لها.