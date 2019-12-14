شاهد: أنصار البشير يتظاهرون في العاصمة السودانية

تظاهر آلاف من أنصار الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في العاصمة الخرطوم اليوم السبت تحت شعار "الزحف الأخضر" تزامنا مع الحكم على البشير في قضايا فساد.

وقضت محكمة سودانية السبت بإيداع البشير دارا للرعاية والإصلاح لمدة عامين في قضايا الاتجار غير المشروع في العملة الأجنبية.

وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية وشعارات " الزحف الأخضر" ورددوا شعارات ضد "العلمانية".

ونشر الجيش جنوده أمام مقر القيادة العامة، وأغلق الطرقات المؤدية إليها.

دعوات للتظاهر

منذ أسبوع تصاعدت دعوات من قبل أحزاب وتيارات للمشاركة في موكب احتجاجي السبت، للضغط على الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك لتقديم استقالتها.

وتنوعت الأسباب التي أوردتها تلك الأحزاب للمشاركة في الاحتجاج، منها الاعتراض على سياسات الحكومة التي قالوا إنها انصرفت إلى الصراعات الحزبية، وتنفيذ أجندة سياسية ضيقة معادية للقيم والهوية السودانية الإسلامية، فضلا عن ممارستها للعزل والإقصاء فيما نفى مسؤولون حكوميون في تصريحات سابقة هذه الاتهامات.

والإثنين الماضي، قالت هيئة الدفاع عن البشير، إنها أودعت المحكمة مرافعتها النهائية، الأحد، قبل صدور قرارها في قضية اتهامه بالفساد، المقرر اليوم السبت.

في 19 من أغسطس/ آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهما بالفساد بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقر إقامته بعد عزله.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 من أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية والفساد وسوء الإدارة.

وبدأ السودان، في 21 من أغسطس/آب، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.