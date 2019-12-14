رغم معارضة أمريكا: الأمم المتحدة تمدد مهمة وكالة دولية بأغلبية ساحقة

مددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية ساحقة مهمة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (أونروا) لمدة ثلاث سنوات أخرى وسط مزاعم عن سوء الإدارة.

وتقرر تمديد مهمة وكالة أونروا حتى 30 من يونيو /حزيران عام 2023. بأغلبية 169 صوتا وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل.

ومددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة بأغلبية كبيرة مهمة عمل الوكالة الدولية لمدة ثلاث سنوات أخرى وسط مزاعم عن سوء الإدارة ونقص في التمويل بسبب قرار الولايات المتحدة وقف مساهماتها المالية.

أونروا

تأسست أونروا عام 1949، وهي توفر التعليم والصحة وخدمات الإغاثة فضلا عن الإسكان ومساعدات التمويل الصغيرة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية إضافة إلى الأردن ولبنان وسوريا.

تواجه أونروا مصاعب في ميزانيتها منذ العام الماضي عندما أوقفت الولايات المتحدة، أكبر دولة مانحة، مساعداتها التي تبلغ 360 مليون دولار سنويا، وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل الوكالة بسوء الإدارة والتحريض ضد إسرائيل.

إحدى المدارس التي تديرها الوكالة الدولية في قطاع غزة- 2 سبتمبر

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