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سياسة

بريان هوك: واشنطن منفتحة على حوار مع طهران رغم العقوبات

المبعوث الخاص الأمريكي لإيران-بريان هوك
المبعوث الخاص الأمريكي لإيران-بريان هوك
14/12/2019

قال المبعوث الخاص الأمريكي لإيران، بريان هوك إن واشنطن منفتحة على حوار مع إيران، رغم فرضها عقوبات على طهران.

التفاصيل

أوضح هوك في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع تليفزيون (بلومبرغ) اليوم السبت، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة، أن إيران مازالت تمثل تهديدا للسلام والأمن الدوليين.

وقال إنه " من المعروف على نطاق واسع أن إيران وراء الهجوم على منشآت نفط سعودية في أيلول/سبتمبر الماضي، وستقدم الحكومة السعودية في مرحلة ما، دليلا على تواطؤ إيران لمجلس الأمن الدولي."

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران بسبب ما تراه أنه "سياسات عدائية ومزعزعة للاستقرار في المنطقة" من جانب إيران.

منتدى الدوحة تحت شعار (الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب)
منتدى الدوحة

وافتتح أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم السبت، منتدى الدوحة، الذي ينعقد تحت شعار "الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب".

يشهد المنتدى مشاركة رئيس وزراء ماليزيا، ومن تركيا، وزيرا الدفاع خلوصي أكار، والخارجية مولود تشاووش أوغلو، ومن الولايات المتحدة، وزير الخزانة ستيفن منوشن، برفقة مستشارة الرئيس الأمريكي وابنته، إيفانكا ترمب.

منتدى الدوحة انطلق عام 2000 كمنصة حوار عالمية تجمع قادة الرأي وصناع السياسات حول العالم لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق. 

المصدر : الألمانية
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