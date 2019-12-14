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سياسة|السودان

السلطات السودانية تحل النقابات والاتحادات المهنية

14/12/2019

أصدرت السلطات في السودان السبت قرارا بحل مجالس النقابات والاتحادات المهنية التي أنشئت في عهد الرئيس المعزول عمر البشير الذي أطاح به الجيش في نيسان/أبريل الماضي تحت ضغط الشارع.

وقال بيان صادر عن الفريق الركن ياسر عبد الرحمن العطا رئيس "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال" التي شكلها المجلس السيادي، إن القرار يقضي "بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات والاتحادات المهنية".

كما ينص القرار على "حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة" باسمها.

وتعتبر السلطات هذه النقابات مؤيدة للرئيس السابق الذي صدر حكم عليه السبت بالتحفظ في دار رعاية لمدة عامين في قضية فساد.    

من جهة أخرى، أعلنت السلطات تشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني" الذي كان يقوده البشير وأعلن حله في نهاية الشهر الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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