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سياسة

أمير دولة قطر يفتتح منتدى الدوحة 2019

14/12/2019

افتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر منتدى الدوحة 2019 الذي ينعقد تحت شعار ( الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب) بحضور رؤساء دول ومسؤولين دوليين.

 وألقى الأمير تميم كلمة في المناسبة، كما أعلن عن اختيار مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا شخصية العام في منتدى الدوحة.

 أبرز ما جاء في كلمة الشيخ تميم
  • علينا جميعا أن نحتفي بالخير والإنجازات أينما وجدت، ونقوم بجهد في نشر التعليم حول العالم.
  • أخذنا على عاتقنا في قطر المساهمة في حل النزاعات السلمية حول العالم.
  • التطرف العنيف لا يقتصر على دين وعرق ولا يفرق في استهدافه للأبرياء.
  • الرؤية الأممية المشتركة التي كانت واضحة في مطلع الألفية تشوشت في مجالات عدة.
  • يجب البحث عن مواطن الخلل التي جعلت الكثيرين يفقدون الثقة في الآليات الأممية القائمة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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