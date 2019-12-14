أمير دولة قطر يفتتح منتدى الدوحة 2019

افتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر منتدى الدوحة 2019 الذي ينعقد تحت شعار ( الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب) بحضور رؤساء دول ومسؤولين دوليين.

وألقى الأمير تميم كلمة في المناسبة، كما أعلن عن اختيار مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا شخصية العام في منتدى الدوحة.

أبرز ما جاء في كلمة الشيخ تميم