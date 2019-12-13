مناقشات حادة في مجلس النواب حول عزل ترمب.. وتأجيل التصويت

أجلت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي التصويت على إرسال مواد التحقيق بالتقصير ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى مجلس النواب بكامل أعضائه، بعد مناقشة مطولة.

بعد مناقشة استمرت 14 ساعة، أجلت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي التصويت على إرسال مواد التحقيق بالتقصير ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى مجلس النواب بكامل أعضائه.

وفي تحرك مفاجئ، أنهى رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جيرولد نادلر جلسة اللجنة التي بدأت في وقت متأخر ليلة الخميس من دون التصويت على مادتين لمساءلة الرئيس دونالد ترمب.

قال رئيس اللجنة جيرولد نادلر أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة المكونة من 41 عضوًا مرة أخرى في الساعة 10 من صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت غرينتش).

“Last night House Judiciary Chairman Jerry Nadler admitted that Democrats are pursuing Impeachment because it’s too dangerous to simply let the American people pick the next president in 2020.” @kilmeade @FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019

مناقشات حادة

شهد مجلس النواب الأمريكي مساء الخميس مناقشات حادة خلال صياغة لجنة برلمانية قرار اتهام دونالد ترمب قبل تصويت تاريخي متوقع الأربعاء المقبل لنقل قضية عزل الرئيس الأمريكي إلى مجلس الشيوخ.

جرت مواجهات كلامية عنيفة بين أعضاء اللجنة القضائية لمجلس النواب حول التهمتين اللتين أبقى عليهما الديمقراطيون ضد الرئيس وهما "استغلال السلطة وعرقلة حسن سير عمل الكونغرس".

خلال المناقشات التي استمرت حتى وقت متأخر من الخميس، رأى الجمهوريون أنها "مهزلة" و"عملية مدبرة" وقالت النائبة ديبي ليسكو "هذا أمر مدبر مسبقا، تحاولون اتهام الرئيس منذ انتخابه".

وسط تمسك كل معسكر بموقفه، بات من المؤكد أن يتم اتهام الرئيس في مجلس النواب حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية مريحة، ثم تتم تبرئته بعد ذلك في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن التصويت على القرار الاتهامي في مجلس النواب سيجرى الأربعاء، لكنها أشارت إلى أن تغيير الموعد احتمال وارد.

ويشكو الجمهوريون في اللجنة بعدم إبلاغهم بأي تغيير في الموعد، في وقت كان يتوقع أن تصوت اللجنة على تحقيق التقصير مساء الخميس.

مجلس النواب شهد مناقشات حادة خلال صياغة قرار اتهام ترمب

عزل ترمب