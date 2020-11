مناقشات حادة في مجلس النواب حول عزل ترمب.. وتأجيل التصويت

أجلت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي التصويت على إرسال مواد التحقيق بالتقصير ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى مجلس النواب بكامل أعضائه، بعد مناقشة مطولة.

بعد مناقشة استمرت 14 ساعة، أجلت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي التصويت على إرسال مواد التحقيق بالتقصير ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى مجلس النواب بكامل أعضائه.

وفي تحرك مفاجئ، أنهى رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جيرولد نادلر جلسة اللجنة التي بدأت في وقت متأخر ليلة الخميس من دون التصويت على مادتين لمساءلة الرئيس دونالد ترمب.

قال رئيس اللجنة جيرولد نادلر أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة المكونة من 41 عضوًا مرة أخرى في الساعة 10 من صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت غرينتش).

“Last night House Judiciary Chairman Jerry Nadler admitted that Democrats are pursuing Impeachment because it’s too dangerous to simply let the American people pick the next president in 2020.” @kilmeade @FoxNews

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019