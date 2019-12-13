مصريون يكذبون تصريحات السيسي عن "قسوة الإصلاح الاقتصادي"

تفاعل مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منتدى أسوان للسلام يوم الخميس الماضي.

مغردون كذبوا ما قاله السيسي بشأن عدم اعتراض الشعب على قسوة الإصلاح الاقتصادي في مصر، وتداولوا مقاطع فيديو من تظاهرات سبتمبر/ أيلول 2019.

فيما أكد آخرون أن ما يقوله صحيح، معتبرين سبب ذلك هو تكميم الأفواه بمصر.

وكان الآلاف من المصريين قد خرجوا في مظاهرات حاشدة نادرة في سبتمبر/أيلول الماضي بعدد من المحافظات، تلبية لدعوة رجل الأعمال محمد علي، الذي كشف وقائع فساد بالمليارات تورط فيها السيسي وأسرته وقيادات بالجيش المصري.

وكان السيسي زعم أنه لم يخرج أي مصري للاعتراض على قسوة الإجراءات الاقتصادية التي قام بها نظامه خلال الأعوام الماضية.

السيسي: لم يخرج مواطن واحد في مصر ليقول لي خفف علينا قسوة ما نحن فيه

طب ول حصل 20/09/2019 ده كان اى pic.twitter.com/enUatBoc1u — مصــــــــــــــــرى (@officialamro1) December 12, 2019

وتمثلت أبرز تلك الإجراءات في تحرير سعر الجنيه مقابل الدولار في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وقبل قرار "التعويم"، كان سعر صرف الجنيه يساوي نحو 8.88 جنيهات للدولار، ولامس بعد أيام 18 جنيها، ليستقر حاليا عند 16 جنيها للدولار.

وارتفعت ديون مصر من 2.6 تريليون جنيه في العام المالي 2016-2017 (عام التعويم)، إلى أربعة تريليونات جنيه (الدولار يعادل 16.50 جنيها) خلال العام المالي الحالي، وذلك استنادا إلى أرقام الموازنة العامة للدولة. أما فوائد الدين فارتفعت من 316 مليار جنيه إلى 570 مليارا خلال الفترة ذاتها.

وشهد عجز الموازنة تحسنا ملحوظا، ولكنه جاء مدعومًا بزيادة في الضرائب وخفض الدعم والخدمات المقدمة للمصريين.

وخفضت الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي دعم المواد البترولية بنسبة 40%، والكهرباء بنسبة 75%.

وخلال برنامج الإصلاح الاقتصادي رفعت مصر أسعار المواد البترولية والكهرباء أربعة مرات، آخرها في يوليو/تموز الماضي.

https://twitter.com/TarekHussein22/status/1205088116719177729?ref_src=twsrc%5Etfw

التدابير التقشفية التي اتخذتها مصر ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر، إذ وصلت إلى 32.5% خلال العام المالي 2017-2018، بينهم 5.3% في فقر مدقع بسبب ارتفاع الأسعار، بعدما كان 27.8% خلال العام المالي 2015-2016، وفق تقديرات حكومية.

غير أن تقديرات البنك الدولي مطلع العام الجاري تشير إلى أن "نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر".

السيسي: لم يخرج مواطن واحد في مصر ليقول لي خفف علينا قسوة ما نحن فيه – بوابة الشروق… https://t.co/nm1QIPaPtf يتحدث هذا المنافق الكذاب كأنما البلاد لم تشهد منذ أيام قليلة أكبر مظاهرات شعبية عفوية منذ سنوات ضد حكمه المستبد الوضيع — Amr Magdi (@ganobi) December 12, 2019

#السيسي: لم يخرج مواطن واحد في مصر ليقول لي خفف علينا قسوة ما نحن فيه

😃😃😃

الترجمة "السجون اتملت فهموتكم مشلولين" — دينا الحناوي Dina H (@dinaelhenawy82) December 12, 2019

خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي عوّلت الحكومة المصرية كثيرا على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة بعد "تعويم الجنيه"، لكن لم يحدث أي تحسن يذكر، حيث تباين حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال السنوات الماضية، بين الصعود والهبوط.

طب ما الراجل معترف ان في قسوة اهو

وهو بيقسو علينا ليه عشان احنا شعب ما اترباش وهو بيربينا من اول وجديد😁 https://t.co/1z0EgAlrV9 — نصيبه فتحي (@Esraasami208) December 12, 2019