مدونون يسخرون من كلمة لخليفة حفتر ومن بزّته العسكرية

تفاعل مدونون على مواقع التواصل مع كلمة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، التي أعلن فيها ما اعتبره "عملية حاسمة" للتقدم إلى العاصمة طرابلس.

وسخر مدونون من زيه خلال الكلمة، مشككين في كون الكلمة جديدة ومن طرابلس، بينما شكك آخرون في جدية العملية والهدف منها بعد إخفاقه ثلاث مرات سابقا.

فيما أعلن اليوم وزير خارجية الولايات المتحدة #بومبيو/أن لا حلا" عسكرياً لأزمة ليبيا-وأن الحل الوحيد سياسيًا

No military solution in

#libya

يعود حفتر بزحفه الحاسم مجددًا نحو عاصمة #ليبيا– #طرابلس بعد فشله منذ أبريل 2019 في حربه للسيطرة على العاصمة في دولة فيها حكومتين ونظامين! pic.twitter.com/XvFRoyPjYd — عبدالله الشايجي (@docshayji) December 12, 2019

"المعركة الحاسمة" للسيطرة على طرابلس

كلمة اللواء المتقاعد خليفة حفتر

كان خليفة حفتر الذي تحاول قواته منذ الرابع من أبريل/ نيسان السيطرة على طرابلس، ذكر في خطاب متلفز بُث الخميس انطلاق "المعركة الحاسمة" و أنه أمر قواته بالتقدّم نحو قلب العاصمة.

وقال حفتر في خطاب على قناة الحدث" دقّت ساعة الصفر، ساعة الاقتحام الواسع الكامل الذي ينتظره كل ليبي حر وشريف".

أضاف حفتر في خطابه وهو يرتدى بزّته العسكرية "نعلن المعركة الحاسمة والتقدّم نحو قلب العاصمة" وخاطب قواته قائلاً" تقدّموا الآن، كلّ إلى هدفه المعلوم".

حفتر انت مصنوع اماراتي مغشوش؟! اليوم تعلن الزحف نحو العاصمه طرابلس لجعل ليبيا خاضعه ب اكملها لمليشياتكم ضد الشعب الليبي الحر وضد الحكومه الشرعيه. للاسف #الامارات جعلتكم مرتزقه ضد شعوبكم في ليبيا واليمن، واتضحت انها عدوانيه لكل الشعوب العربيه.#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه2 — 🇾🇪جــمــــال (@j_172yem) December 12, 2019

صدّ الهجوم

حفتر يهدد بإقتحام طرابلس وقد سبق له ان فشل بإقتحامها قبل سنه وكان هجومه حين ذاك محل انتقاد امريكا وحلفاءها ، ويبدو ان هجومه هذه المره بدعم دولي خصوصاً بعد اتفاق تركيا وحكومة السراج ..!#ليبيا — سعود مطلق السبيعي (@SoudAlsubaiey) December 12, 2019

لكن قوات حكومة الوفاق الليبية، أعلنت الخميس، صد هجوم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر جنوبي طرابلس بعدما شهدت المدينة خلال الأيام الماضية هدوء جبهات القتال.

أكدت قوات حكومة الوفاق أن الوضع تحت السيطرة وأنها تحتفظ بكل مواقعها العسكرية في جنوب العاصمة حيث يتركز القتال منذ بدأ حفتر هجومه قبل أكثر من ثمانية أشهر.

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي، إن قواتهم تمكنت من صد هجوم بري لمسلحي حفتر في محور صلاح الدين، موضحا أن الهجوم بدأ بتسلل مسلحي حفتر باتجاه تمركزات قواتهم لكن تم إفشاله وصده.

وقال مصطفى المجعي، لفرانس برس إنّ " كلام حفتر يأتي بعد يوم انتصارات" حققتها قوات الوفاق في معارك طاحنة في محيط معسكر اليرموك الواقع جنوبي العاصمة الذي سقط أكثر من مرة في يد هذا الطرف أو ذلك.

واعتبر المجعي أن حفتر "في حالة يأس ولا نستغرب أن يقصف أحياء مدنية لكنّه لن يفلت من العقاب".

وفي وقت سابق الخميس تجددت، الاشتباكات المسلحة بين قوات الحكومة الليبية وقوات حفتر، بمحور صلاح الدين، جنوبي طرابلس، بعد هدوء استمر 3 أيام.

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