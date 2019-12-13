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سياسة|الجزائر

عبد المجيد تبون يفوز في الانتخابات الرئاسية في الجزائر

الفائز في الانتخابات الرئاسية بالجزائر عبد المجيد تبون يدلي بصوته-12 ديسمبر
الفائز في الانتخابات الرئاسية بالجزائر عبد المجيد تبون يدلي بصوته-12 ديسمبر
13/12/2019

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر اليوم الجمعة فوز رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون بانتخابات الرئاسة التي أجريت أمس بعد حصوله على 58% من الأصوات.

التفاصيل

وقالت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر إن رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون فاز بانتخابات الرئاسة التي أجريت أمس بعد حصوله على 58% من الأصوات، وذلك وفقا لنتائج أولية.

وقال رئيس السلطة محمد شرفي في مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الانتخابات "حصل المرشح عبد المجيد تبون على أربعة ملايين و945 ألف صوت، بنسبة 58.15 في المئة" في انتخابات اتسمت بنسبة قياسية من المقاطعة.

وأوضح رئيس السلطة المستقلة للانتخابات أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت حوالي 40 في المئة.

وفاز رئيس الوزراء الجزائري الأسبق  تبون في الانتخابات الرئاسية، ليصبح رئيسا من الدورة الأولى، بحسب ما أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات.

عبد المجيد تبون

تقدم تبون، على كل من عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني الذي حصل على 17.38% ، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات (10.55%) وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (7.26 %) وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل ( 6.66%). 

سيعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في الفترة ما بين 16 و25 ديسمبر/كانون أول الجاري.

وأكد شرفي في المؤتمر الصحفي، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بلغت 39.38%، وأوضح أن نسبة المشاركة في الاقتراع الرئاسي داخل الجزائر بلغت 41.13%، بما يعني تصويت 9 ملايين و747 ألفا و804 ناخبين من كتلة ناخبة تقدر بـ23 مليونا و559 ألفا و.853.

المصدر : وكالات
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