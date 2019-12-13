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سياسة|السودان

شاهد: من هنا انطلقت الثورة السودانية

13/12/2019

شكلت المظاهرة التي خرجت من أمام مدرسة عطبرة الثانوية الصناعية في مدينة عطبرة واحدة من أكبر المظاهرات التي خرجت في المدينة عند انطلاق الثورة السودانية.

ووثقت قناة الجزيرة مباشر ما حدث في ذلك اليوم عبر لقاءات مع عدد من طلاب المدرسة الذي خرجوا في المظاهرات، تزامنا مع الذكرى الأولى لاندلاع الثورة.

وقال الطلاب إن المظاهرات خرجت في البداية بسبب نقص الخبز وعدم استطاعة المواطنين الحصول عليه في ظل ارتفاع أسعاره، وانضمت فئات الشعب المختلفة بعد ذلك إلى المظاهرات للمطالبة بسقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأكد رئيس قسم الميكانيكا في المدرسة أن الثورة انطلقت بالفعل من مدرسة عطبرة الثانوية الصناعية، بسبب احتقان الوضع داخل وخارج المدرسة. فعندما خرج الطلاب لتناول وجبة الإفطار، وجدوا الأسعار مضاعفة، ليخرجوا في مظاهرات ساندها الشعب ووقف بجانبها وانضم إليهم آلاف المواطنين وطلاب المدارس الأخرى، لتصبح مسيرة كبرى أشعلت الثورة. كما أن الشارع كان مشحونا بسبب نقص المحروقات والخبز والسيولة النقدية، فكان من الضروري أن يقف معهم الشعب.

وأكد رئيس قسم الميكانيكا أن مطالب الثورة تحقق منها الكثير، لكن يتبقى منها الكثير أيضا، مثل محاسبة رموز النظام السابق، معربا عن ثقته في تحقيق مطالب الثورة بالكامل.

المصدر : الجزيرة مباشر
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