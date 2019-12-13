شاهد: جامعة قطر تمنح الدكتوراه الفخرية لمهاتير محمد

منحت جامعة قطر الدكتوراة الفخرية (دكتوراة الفلسفة) لرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، وذلك خلال حفل أقيم بمقر الجامعة، الجمعة.

وأعرب رئيس وزراء ماليزيا عن امتنانه لجامعة قطر ورئيسها لمنحه هذه الدرجة العلمية الفخرية، مشيرا إلى أن هذه الدكتوراة تعكس العلاقات الجيدة بين قطر وبلاده.

وأضاف أن جامعة قطر ميزت نفسها في مجالات الفن والأدب والعلوم والهندسة والقانون والشريعة والدراسات الإسلامية، مهنئا إياها على إنجازاتها التي حققتها منذ إنشائها كجامعة وطنية.

وأشاد مهاتير محمد بالعلاقات الرائعة بين دولة قطر وماليزيا، موضحا أن الدولتين تعملان على تعميق التعاون حتى أصبحت علاقتهما حاليا أفضل من أي وقت مضى، مشيرا إلى أنهما يتعاونان بشكل جيد من خلال المؤتمرات ومنظمة الأمم المتحدة ودول عدم الانحياز، مؤكدا أن دولة قطر لها دور بارز في جميع أنشطة هذه المنظمات.

وأضاف أنه ناقش مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، قائلا "نحن نعيش الآن في عالم متعدد الأقطاب، ولم يعد بالإمكان تأمين الرخاء والأمن من قبل أي دولة تتصرف بمعزل عن غيرها".

وأكد رئيس الوزراء الماليزي على التزامه بدفع التعاون والتنسيق بين البلدين لتحقيق مستقبل أفضل والسعي لتعزيز العلاقات بشكل أقوى، خاصة أن البلدين يتفقان في كثير من القضايا.

كلمة رئيس جامعة قطر

بدوره أعرب الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس الجامعة عن أمله أن تكون زيارة رئيس الوزراء الماليزي بدلالاتها الرمزية إلى الجامعة فاتحة لمزيد من التعاون العلمي والبحثي والثقافي.

واعتبر أن العلاقات المميزة بين دولة قطر وماليزيا تعد نتاجا طبيعيا لتوافق الرؤى وتلاقي التوجهات النابعة من إدراك الواقع والوعي النابع من الثوابت الإسلامية والتراث الحضاري الأصيل الذي يرسم سبل الثبات على المبادئ مهما كانت التحديات.

وأضاف الدرهم "نعمل في جامعة قطر على ترسيخ هذه القيم والمبادئ السامية لإيماننا أن الرسالة التعليمية التي لا تستند إلى قيم ومبادئ هي رسالة منتقصة لا ترقى إلى مستوى التحديات التي نعد الطلبة لمواجهتها".

وأعرب رئيس جامعة قطر عن أمله أن تفتح هذه الزيارة الباب لمزيد من التعاون العلمي وخلق فرص جديدة مع الجامعات الماليزية العريقة المتقدمة والمؤسسات البحثية الرائدة التي ترتبط الجامعة مع العديد منها بالكثير من الأواصر العلمية والاتفاقيات.

وأكد أن جامعة قطر تثمن عاليا علاقتها بالجامعات ومراكز البحوث العلمية الماليزية، مشيرا إلى أنها وقعت خمس اتفاقيات للتعاون العلمي والبحثي والتبادل الطلابي والأكاديمي مع العديد من الجامعات الماليزية، كما أن الجامعة تتعاون منذ 2014 مع 36 مؤسسة بحثية ماليزية نتج عنها 274 بحثا مشتركا في مختلف مجالات البحث المعرفية العلمية.

وأشاد الدرهم بجهود رئيس الوزراء الماليزي كرمز من رموز الأمة وقادة النهضة في العالم الإسلامي وبإنجازاته العظيمة وأدواره الرائدة كقائد وصاحب مشروع نهضة حضارية تقوم على التعليم والبحث العلمي الرائد وكقيادة تعمل على توحيد الأمة وترسيخ قيم ومبادئ العلاقات الدولية العادلة والمتوازنة.

وتمنح جامعة قطر درجة الدكتوراة الفخرية لأصحاب المبادئ والمبادرات الإنسانية الناجحة والإسهامات الكبيرة في تطوير بلدانهم وخدمة شعوبهم.