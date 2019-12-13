ردا على حفتر.. السراج: الجيش الليبي يلقن المرتزقة دروسا قاسية (فيديو)

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج إن "قوات الجيش الليبي صدت العدوان ولقنت الغزاة والمرتزقة والانقلابيين دروسا قاسية".

جاء ذلك في كلمة للشعب الليبي بثها التلفزيون الرسمي، اليوم الجمعة.

وجاء تصريح السراج في إشارة لمحاولة مسلحي حفتر التسلل لمنطقة التوغار جنوبي العاصمة طرابلس، بعد إعلان الأخير بدء ما سماها "ساعة الصفر" لاقتحام طرابلس.

أبرز ما جاء في كلمة السراج:

لا تصدقوا أكاذيب الواهمين وصفحاتهم، فلا ساعة صفر إلا ساعة أوهام.

آن الأوان لطي صفحة حكم الفرد الواحد وأدعو الجميع إلى الوقوف معا للالتفاف حول الدولة المدنية وبناء دولة المؤسسات والقانون.

أقول للمتدخلين والداعمين الخارجيين للحرب دعوا الليبيين وشأنهم. لا تحلموا أن تجعلوا ليبيا قاعدة لكم.

قوات الجيش الليبي وثوار السابع عشر من فبراير صدوا العدوان ولقنوا الغزاة والمرتزقة والانقلابيين دروسا قاسية.

يأتي خطاب السراج بعد ساعات من كلمة لخليفة حفتر زعم فيها بدء ساعة الصفر والاقتحام لقلب العاصمة.

السيطرة على منطقة التوغار

أعلنت قوات حكومة الوفاق بسط سيطرتها على منطقة التوغار جنوبي العاصمة طرابلس، بعد محاولة مسلحي اللواء المتقاعد حفتر التسلل اليها.

وأضافت قوات الوفاق في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، إن "عملية السيطرة جاءت بعد أن تعاملت مع 4 مدرعات إماراتية حاولت التسلل والوصول إلى طريق العزيزية".

وأشار البيان إلى أنه "تم قتل من كان على متن (المدرعات) من عناصر إجرامية ومرتزقة الجنجويد التابعين لمليشيات حفتر".