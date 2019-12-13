حزب المحافظين البريطاني يفوز بأغلبية مريحة في البرلمان

أفاد إحصاء أجراه تلفزيون (آي.تي.في) أن حزب المحافظين البريطاني بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون فاز بأغلبية مريحة في البرلمان.

وتوقع الاستطلاع الرسمي لآراء الناخبين بعد التصويت أن المحافظين سيحصل على 368 مقعدا.

وقال تلفزيون (آي.تي.في) إنه مع إعلان نتائج 595 مقعدا من 650 في البرلمان، حصل المحافظون على 326 مقعدا.

جونسون: لدينا تفويض قوي لإنجاز بريكست

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة إن حكومته حصلت فيما يبدو على تفويض جديد وقوي لإنجاز انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي (بريكست).

قال جونسون، بعد أن فاز بمقعده في أكسبريدج "في هذه المرحلة يبدو أن هذه الحكومة المحافظة…نالت تفويضا جديدا وقويا ليس لإنجاز بريكست فحسب لكن لتوحيد البلاد والنهوض بها".

وأوضح "أعتقد أن هذه ستصبح انتخابات تاريخية ستمنحنا الآن، في هذه الحكومة الجديدة، فرصة احترام الإرادة الديمقراطية للشعب البريطاني.. لتغيير هذه البلاد للأفضل ولتسخير إمكانات شعب هذا بالبلد بأكمله".

بوريس جونسون يرفع يديه وهو داخل إلى مقر الحكومة-13 ديسمبر

كوربين: لن أقود حزب العمال في الانتخابات المقبلة

من ناحية أخرى قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربين إنه لن يقود الحزب في الانتخابات المقبلة بعد أن أقر بأن الليلة كانت "مخيبة بشدة للآمال".

قال كوربين بعد أن فاز بمقعده الانتخابي في شمال لندن "هذه قطعا ليلة مخيبة بشدة للآمال بالنسبة إلى حزب العمال بالنتيجة التي حصلنا عليها".

وأضاف "لن أقود الحزب في أي حملة للانتخابات العامة المقبلة"، مضيفا أن الحزب الآن بحاجة لفترة من التأمل وأنه سيقود الحزب في الوقت الذي يناقش فيه مستقبله.

كوربين: لن أقود حزب العمال في الانتخابات المقبلة

ترمب يهنئ جونسون بالفوز الرائع

من ناحية أخرى هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على فوزه "الرائع" في الانتخابات التشريعية البريطانية معتبراً أن ذلك سيفتح المجال لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وكتب ترمب في تغريدة على تويتر في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة "يمكن أن يكون هذا الاتفاق أكبر بكثير وأكثر ربحاً من أي اتفاق يمكن إبرامه مع الاتحاد الأوربي.. احتفل يا بوريس".

وقال" تهانيّ إلى بوريس جونسون على فوزه الرائع" وأضاف "بريطانيا والولايات المتحدة ستصبحان الآن حرّتين في إبرام اتفاق تجاري جديد وهائل بعد خروجها من الاتحاد الأوربي".

من جانبها قالت المفوضية الأوربية أنها تريد "إعادة بناء" العلاقات مع لندن بعد فوز جونسون.