حزب المحافظين البريطاني يفوز بأغلبية مريحة في البرلمان

أفاد إحصاء أجراه تلفزيون (آي.تي.في) أن حزب المحافظين البريطاني بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون فاز بأغلبية مريحة في البرلمان.

وتوقع الاستطلاع الرسمي لآراء الناخبين بعد التصويت أن المحافظين سيحصل على 368 مقعدا.

وقال تلفزيون (آي.تي.في) إنه مع إعلان نتائج 595 مقعدا من 650 في البرلمان، حصل المحافظون على 326 مقعدا.

جونسون: لدينا تفويض قوي لإنجاز بريكست

كوربين: لن أقود حزب العمال في الانتخابات المقبلة

ترمب يهنئ جونسون بالفوز الرائع

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019