تركيا تدرج دحلان في القائمة الحمراء وترصد 10 ملايين ليرة للقبض عليه

أدرجت الداخلية التركية، القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية، محمد دحلان في القائمة الحمراء للإرهابيين المطلوبين.

جاء ذلك خلال تحديث وزارة الداخلية التركية، القوائم الحمراء والبرتقالية والرمادية للإرهابيين المطلوبين لدى السلطات التركية.

وأشارت الوزارة في بيان لها الجمعة، إلى رصد مكافأة قد تصل قيمتها لـ 10 ملايين ليرة تركية ( نحو1.7 مليون دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على دحلان.

القائمة الحمراء

بحسب قوائم المطلوبين المحدثة، جرى إدراج 4 أشخاص بينهم دحلان في القائمة الحمراء "للإرهابيين المطلوبين"، و3 في القائمة البرتقالية و2 في الرمادية.

وذكّر البيان إصدار السلطات القضائية مذكرة اعتقال بحق دحلان بتهم عدة بينها ضلوعه في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز 2016، ومحاولة تغيير النظام الدستوري بالقوة، والكشف عن معلومات سرية حول أمن الدولة لغرض التجسس، وقيامه بالتجسس الدولي.

وتصنف الداخلية التركية "الإرهابيين المطلوبين" ضمن 5 قوائم أخطر تلك القوائم القائمة الحمراء، تليها الزرقاء، ثم الخضراء، فالبرتقالية، وأخيرا القائمة الرمادية.

وتضم القوائم مطلوبين لانتمائهم إلى تنظيمات" إرهابية يسارية وانفصالية" ومنظمة فتح الله غولن.

خلفيات