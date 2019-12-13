السودان: الجيش يرفع درجة الاستعداد عشية النطق بالحكم على البشير

أعلن الجيش السوداني، الجمعة، رفع درجة الاستعداد القصوى، قبل يوم من مظاهرات متوقعة بالخرطوم، وعشية النطق بالحكم على الرئيس المعزول عمر البشير.

ونشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على فيسبوك، صورا لانتشار مركبات عسكرية بالمنطقة المركزية للعاصمة.

وقالت الصفحة "رفع درجة الاستعداد القصوى، الجيش يتمركز حول المنطقة العسكريه بـ"شارع المك نمر" (بالعاصمة) استعدادًا للانتشار وتأمين الطرق والمنشأت الحيوية بالخرطوم".

وأضافت "كما تم وضع كاميرات عالية الدقة لتصوير أي عنف أو فوضي قد تحدث (..) تأمين شامل لكل شبر في البلاد".

وتابعت "استعداد للانتشار وتأمين الطرق والمنشآت الحيوية بالخرطوم، تم إنزال آليات ثقيلة لإغلاق الطرقات".

وأحضرت مركبات عسكرية الحواجز الأسمنيتة ووضعتها أمام قيادة الجيش السوداني بالخرطوم.

وقال الناطق باسم الجيش، عامر محمد الحسن، في بيان "تؤكد قواتكم المسلحة على مبدأ حرية التعبير وممارساته السلمية المختلفة".

ودعت القوات المسلحة "المواطنين بتوخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق العسكرية بكل الولايات"، فيما جددت "العهد بحماية مكتسبات الشعب السوداني وثورته".

وأشار البيان إلى إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة تزامنًا مع الإعلان من بعض الجهات عن تسيير مواكب، السبت، لم تعلن عن مساراتها.

وأضاف "ستظل القوات المسلحة حارسًا أمينا لتطلعات الشعب السوداني، وستقف على مسافة واحدة من أشكال تعبير السلمي وممارسته للديمقراطية والحرية".

ومنذ أسبوع تصاعدت دعوات من قبل أحزاب وتيارات إسلامية، للمشاركة في موكب احتجاجي يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، للضغط على الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك لتقديم استقالتها.

وتنوعت الأسباب التي أوردتها تلك الأحزاب للمشاركة في الاحتجاج، ومنها الاعتراض على سياسات الحكومة التي قالوا إنها "انصرفت إلى الصراعات الحزبية وتنفيذ أجندة سياسية ضيقة معادية للقيم والهوية السودانية الإسلامية، فضلا عن ممارستها للعزل والإقصاء".

بينما نفى مسؤولون حكوميون في تصريحات سابقة هذه الاتهامات.

والإثنين، قالت هيئة الدفاع عن البشير إنها أودعت المحكمة مرافعتها النهائية الأحد، قبل صدور قرارها في قضية اتهام البشير بـ"الفساد" المقرر السبت.

وفي 19 أغسطس/آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهما بـ"الفساد" بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله.