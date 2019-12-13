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سياسة|سلطنة عمان

السلطان قابوس يعود لعمان بعد إجراء فحوصات طبية في بلجيكا

السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الراحل
السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الراحل
13/12/2019

عاد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان إلى بلاده، بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية في بلجيكا.

جاء ذلك بحسب ما أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني اليوم الجمعة، في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية.

كما نشرت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان قابوس بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية.

وكان السلطان قابوس، قد توجه يوم السبت الماضي، إلى بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

واحتفلت سلطنة عمان في الثامن عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعيدها الوطني بحضور السلطان قابوس بن سعيد.

ويوافق العيد الوطني للسلطنة يوم مولد السلطان، فيما بدأ الاحتفال به مع تولي السلطان الحكم عام 1970.

ويعد السلطان قابوس ثامن سلاطين أسرة البوسعيد، وينحدر نسبه من أحمد بن سعيد المؤسس الأول لسلطنة عمان.

المصدر : وكالات
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