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سياسة

الجزائر: أقل من 40% من الناخبين شاركوا في الانتخابات الرئاسية

13/12/2019

قالت سلطات الانتخابات في الجزائر إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزائر بلغت 39.93% وهي أدنى نسبة على الإطلاق تسجل في انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد.

التفاصيل

وقال محمد شرفي رئيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" إن "نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات الرئاسية بلغت 39.93 بالمئة".

شرفي: نسبة المغتربين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج بلغت 8.69% في حين وصلت نسبة المقترعين داخل البلاد إلى 41.14%.    

وأضاف شرفي أن النتائج الرسمية لهذه الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستعلن في وقت لاحق اليوم الجمعة.    

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" قولها في بيان لها  إن "المجلس الدستوري سيعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، في الفترة ما بين 16 و25 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأوضح البيان أنه "في حال عدم حصول أي من المرشحين الخمسة على أكثر من 50% من الأصوات، فستجرى جولة ثانية "بين 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري و9 يناير/كانون الثاني" المقبل.

وتراوحت معدلات المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية حتى الآن بين 50.7% في 2014 (انتخابات العهدة الرابعة لبوتفليقة) و75.68% في 1995 حين شهدت البلاد أول انتخابات رئاسية تعددية فاز فيها يومها من الدورة الأولى الجنرال اليمين زروال.

 

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المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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