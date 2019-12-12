مكانه غير معلوم.. اعتقال الناشط المصري حسن مصطفى

قال المحامي والسياسي المصري خالد علي عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن قوات الأمن في محافظة الإسكندرية شمالي مصر، اعتقلت الناشط الحقوقي حسن مصطفى، مساء الأربعاء.

وأضاف خالد علي إن مكان احتجاز حسن مصطفى غير معلوم. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الأمن المصري اعتقل مصطفى من مقر عمله بمنطقة "فلمنج" في محافظة الإسكندرية الساحلية.

ويعد مصطفى وهو قيادي سابق في حركة شباب 6 ابريل، من أبرز قادة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، قبل اندلاع ثورة 2011 التي أطاحت بحكمه.

وفي صيف 2013، حُكم على مصطفى بالسجن لمدة سنة بتهمة التعدي على أحد أعضاء "النائب العام"، على خلفية مشاركته في وقفة احتجاجية طالبت بإطلاق سراح المعتقلين عشوائيًا في أحداث محكمة الجنايات ومديرية أمن الإسكندرية، في أوائل العام ذاته.

وفي أواخر مارس/آذار 2015، أيدت إحدى محاكم الإسكندرية حكمًا غيابيًا ضد مصطفى بالسجن سنتين وغرامة، لاتهامه بخرق قانون التظاهر الصادر في أواخر عام 2013.