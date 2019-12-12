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سياسة

محافظ شبوة يطالب الرئيس اليمني بمواجهة "استفزازات القوات الإماراتية"

قوات إماراتية في مدينة عدن جنوب اليمن
قوات إماراتية في مدينة عدن جنوب اليمن
12/12/2019

قال مسؤول يمني إن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو طالب الرئيس عبد ربه منصور هادي باتخاذ "الإجراءات الكفيلة بإنهاء استفزازات القوات الإماراتية".

ونشر مختار الرحبي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية ومستشار وزير الإعلام اليمني على حسابه على تويتر صورة للخطاب الذي وجهه بن عديو إلى الرئيس هادي، معلقا "لا توجد طريقة لإنهاء عبث الإمارات في شبوة سوى طردها من شبوة ومن كل شبر في أرض اليمن فلم تعد الإمارات سوى معول هدم وتدمير لليمن".

وحسب الخطاب المنشور قام طيران مروحي هجومي إماراتي بالمرور فوق نقاط تفتيش تابعة للجيش والأمن بدون إخطار مسبق، كما ترفض المدرعات والآليات الإماراتية التوقف في نقاط التفتيش.

وتفاعل يمنيون على تويتر مع مذكرة بن عديو التي اتهم فيها القوات الإماراتية في معسكر العلم بدعم "مليشيات تهاجم قوات الأمن والجيش ما بين لحظة وأخرى".

 

https://twitter.com/Arkan2022L/status/1204858941802504192?ref_src=twsrc%5Etfw

 

المصدر : الجزيرة
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