محافظ شبوة يطالب الرئيس اليمني بمواجهة "استفزازات القوات الإماراتية"

قال مسؤول يمني إن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو طالب الرئيس عبد ربه منصور هادي باتخاذ "الإجراءات الكفيلة بإنهاء استفزازات القوات الإماراتية".

ونشر مختار الرحبي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية ومستشار وزير الإعلام اليمني على حسابه على تويتر صورة للخطاب الذي وجهه بن عديو إلى الرئيس هادي، معلقا "لا توجد طريقة لإنهاء عبث الإمارات في شبوة سوى طردها من شبوة ومن كل شبر في أرض اليمن فلم تعد الإمارات سوى معول هدم وتدمير لليمن".

وحسب الخطاب المنشور قام طيران مروحي هجومي إماراتي بالمرور فوق نقاط تفتيش تابعة للجيش والأمن بدون إخطار مسبق، كما ترفض المدرعات والآليات الإماراتية التوقف في نقاط التفتيش.

المحافظ البطل محمد صالح بن عديو يبعث خطاب عاجل لفخامة رئيس الجمهورية يطالب فية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء استفزازات القوات الإماراتية.

ولا يوجد طريقة لإنهاء عبث الإمارات في شبوة سوى طردها من شبوة ومن كل شبر في أرض اليمن فلم تعد الإمارات سوى معول هدم وتدمير لليمن pic.twitter.com/g1HM3yN7TE — مختار الرحبي (@alrahbi5) December 11, 2019

وتفاعل يمنيون على تويتر مع مذكرة بن عديو التي اتهم فيها القوات الإماراتية في معسكر العلم بدعم "مليشيات تهاجم قوات الأمن والجيش ما بين لحظة وأخرى".

محافظ #شبوة يطلب من الرئيس اتخاذ إجراءات بإيقاف عبث واستفزازات القوات الإماراتية تجاه الجيش والأمن في المحافظة. يقول المحافظ في رسالته إن القوات المتواجدة بمعسكر العلم تواصل دعم مليشياتها لمهاجمة الجيش والأمن. pic.twitter.com/2DZJLiqF6p — مأرب الورد (@mareb_alward) December 11, 2019

https://twitter.com/Arkan2022L/status/1204858941802504192?ref_src=twsrc%5Etfw