في صندوق القمامة.. جزائريون يرفضون الانتخابات بطريقتهم الخاصة (فيديو)

قامت مجموعة من المتظاهرين في ولاية جيجل شرقي الجزائر بالاقتراع في سلة للقمامة في أحد الشوارع بطريقة ساخرة، تعبيرا عن رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية.

واصطف المتظاهرون في شارع عام بولاية جيجل، وقاموا بالإدلاء بأصواتهم في أحد صناديق القمامة، مع ذكر أسماء المرشحين الذين صوتوا لصالحهم.

وانطلقت في مختلف ولايات الجزائر صباح اليوم عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جديد خلفا للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وتشهد مدن الجزائر تظاهرات رافضة للانتخابات ومطالبة بدولة مدنية، وتطالب باستبعاد كل رموز نظام بوتفليقة.