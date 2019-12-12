شاهد: سعادة طفلة سورية تمكنت من السير بعد فقد ساقها

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لطبيب، يقوم بتركيب طرف صناعي لقدم طفلة سورية ويدربها على المشي، بعد أن فقدت ساقها في قصف على بلدتها.

ظهر في مقطع فيديو متداول الطبيب السوري (غزال هلال) يقوم بتركيب طرف اصطناعي لقدم الطفلة السورية "سمر" ويلاعبها ويعلمها كيفية المشي بالطرف الجديد وذلك بعد أن فقدت ساقها خلال قصف سابق.

تدريبات

ويظهر الطبيب هلال في فيديوهات أخرى وهو يقدم تمرينات وتدريبات لمن أجريت لهم عمليات بتر وتركيب أطراف اصطناعية.

ويحاول الطبيب السوري التغلب على الصعوبات التي تعترض طريق عمله، وتتمثل في أغلبها في عدم التمكن من توفير المواد والمستلزمات المتعلقة بالعملية.

ويحظى الأطفال من أصحاب حالات البتر باهتمام خاص من قبل الدكتور هلال، ودائمًا ما تؤرقه باستمرار فكرة أن ينظر هذا الطفل إلى أقرانه وهم يتحركون ويقفزون بحرية دون أن يشاركهم اللعب.

ويشدد على ضرورة دعم الأطفال بطرف اصطناعي في مرحلة مبكرة قبل أن يصبح الأمر صعبا بالنسبة لهم، مشيرًا إلى أن تركيب طرف تعويضي للطفل يزرع الأمل والإنسانية داخله.

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