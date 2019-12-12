شاهد: حريق في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة

ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن وزارة الدفاع أن النيران نشبت في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة، أدميرال كوزنيتسوف.

واندلع الحريق خلال أعمال صيانة في ميناء مورمانسك الروسي بالقطب الشمالي.

وأصيب جنديان بجراح جراء الحادث.

وقالت الشركة المتحدة لبناء السفن في بيان إنه تم إخلاء الحاملة وإن خدمات الطوارئ تعمل على إطفاء الحريق.

وشوهدت حاملة الطائرات أدميرال كوزنيتسوف أثناء مشاركتها في الحملة العسكرية الروسية في سوريا دعما لرئيس النظام السوري بشار الأسد حيث كانت الطائرات التي تحملها تشن ضربات جوية على قوات المعارضة السورية.

وهذا ليس أول حادث يحل بحاملة الطائرات الروسية، فقد لحقت بها أضرار أثناء عملية إصلاح العام الماضي عندما غرق حوض السفن العائم الذي كانت عليه ووقعت رافعة على سطحها فأحدثت فجوة اتساعها خمسة أمتار.

وقالت وكالة تاس للأنباء إن الحريق بدأ على السطح العلوي وإن دخانا كثيفا أسود ينبعث من الحاملة.

وصرح مصدر في خدمات الطوارئ لوكالة تاس بأن رجال الإطفاء يجدون صعوبة في التعامل مع الحريق بسبب الدخان الكثيف الناجم عن احتراق الكابلات.

وأصبحت للحاملة أدميرال كوزنيتسوف صورة غير طيبة في بريطانيا عام 2017 عندما وصفها وزير الدفاع آنذاك مايكل فالون "بسفينة العار" أثناء مرورها في مياه قريبة من الساحل الإنجليزي في طريق عودتها من البحر المتوسط حيث كانت تنفث دخانا أسود في الهواء.