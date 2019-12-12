البث الحي
سياسة

شاهد: جزائريون يكسرون صناديق الاقتراع ويمزقون الأوراق الانتخابية

12/12/2019

سادت أجواء من التوتر ولايات الشمال الجزائري، صباح اليوم الخميس، بالتزامن مع فتح صناديق الاقتراع وبدء عملية التصويت.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون ووسائل إعلام محلية وجودا كثيفا لقوات مكافحة الشغب بجوار مراكز الاقتراع في ولايتي بجاية وتيزي وزو شمال الجزائر.

وعرفت كل من تيزي وزو وبجاية مسيرات مناهضة لانطلاق الانتخابات الرئاسية، فيما قام متظاهرون باقتحام مراكز للاقتراع وتمزيق الأوراق الانتخابية وتكسير صناديق الاقتراع.

واقتحم متظاهرون جزائريون بولاية بجاية شمالي الجزائر، مركزا انتخابيا، للتعبير عن رفضهم للانتخابات الرئاسية.

وأظهر شريط فيديو جرى تداوله على نطاق واسع قيام المتظاهرين باقتحام المركز الانتخابي داخل مدرسة بن رشد الإعدادية وتكسير صناديق الاقتراع وسط حضور أفراد من قوات مكافحة الشغب.

وقام متظاهرون في ولاية بجاية بمنع تحويل ثانوية الحرية لمركز اقتراع، رفضا للانتخابات الرئاسية.

 كما قاموا بتمزيق أوراق الانتخاب أمام المدرسة.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

الجحيم على الأرض.. أمريكي يوثّق حرائق مهولة في كاليفورنيا (فيديو)

حرائق مهولة في كاليفورنيا (موافع التواصل)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

مصر: قتلى ومصابون في انهيار عقارين بعد أمطار غزيرة بالإسكندرية (فيديو)

الأمطار تُغرق الإسكندرية (موافع التواصل)

مليون شخص حصلوا على لقاحين صينيين ضد كورونا.. تعرف عليه

تجرى تجارب على اللقاح الصيني في عدة دول بينها دول عربية (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

"لسنا حزبا بل دولة".. مرشح حزب مستقبل وطن يهدد مصريين (فيديو)

فرز الأصوات بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في القاهرة (رويترز)