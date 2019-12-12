شاهد: بلدة سورية خالية من السكان جراء القصف والاستهداف

أظهر مقطع فيديو، بثه أحد الصحفيين بلدة كفرنبل السورية في ريف إدلب الجنوبي، خالية من السكان والدمار ينتشر في كل الأنحاء بالمدينة.

وبث الصحفي السوري جميل الحسن عبر موقع فيسبوك مقطع الفيديو لجولة داخل مدينة كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي شمالي سوريا، أظهرتها خاوية من سكانها بشكل كامل والأحياء مدمرة جراء القصف المتكرر.

شهدت مدينة كفرنبل في الآونة الاخيرة حملة قصف مكثفة من قبل النظام السوري وحليفته روسيا استهدفت الأحياء السكنية والمراكز الصحية.

كفرنبل