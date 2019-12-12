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شاهد: بلدة سورية خالية من السكان جراء القصف والاستهداف

قصف روسي لمنازل المدنيين جنوب إدلب -أرشيفية
قصف روسي لمنازل المدنيين جنوب إدلب -أرشيفية
12/12/2019

أظهر مقطع فيديو، بثه أحد الصحفيين بلدة كفرنبل السورية في ريف إدلب الجنوبي، خالية من السكان والدمار ينتشر في كل الأنحاء بالمدينة.

وبث الصحفي السوري جميل الحسن عبر موقع فيسبوك مقطع الفيديو لجولة داخل مدينة كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي شمالي سوريا، أظهرتها خاوية من سكانها بشكل كامل والأحياء مدمرة جراء القصف المتكرر.

شهدت مدينة كفرنبل في الآونة الاخيرة حملة قصف مكثفة من قبل النظام السوري وحليفته روسيا استهدفت الأحياء السكنية والمراكز الصحية.

كفرنبل
  • كفرنبل، مدينة وناحية إدارية تابعة لمنطقة معرة النعمان في محافظة إدلب شمالي سوريا.
  • تقع كفرنبل غرب معرة النعمان بـ 13 كيلومترًا، وبلغ عدد سكانها 15,455 نسمة في عام 2004 حسب إحصاء المكتب المركزي للإحصاء.
  • المدينة تعود لعصور تاريخية قديمة فيها الكثير من الشواهد الأثرية ذات الأصول الرومانية.
  • تشتهر المدينة بزراعة الأشجار المثمرة، أهمها التين والزيتون والفستق الحلبي وهي الأكثر إنتاجًا في كفر نبل إضافة للزراعات الأخرى.
  • كلمة كفرنبل أصولها رومانية مقسمة إلى قسمين (كفر) وتعني بالعربية المزرعة و(نبل) وتعني النبلاء لتصبح كفرنبل بالعربية (مزرعة النبلاء).
  • تقوم المدينة على أطلال مدينة قديمة وتطالعك الآثار في أماكن عديدة وتحيط بـ كفر نبل آثار عدة مدن رومانية هامة مثل ربيعة، شنشراح وسرجيلا والبارة وغيرها.
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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