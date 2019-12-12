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سياسة|تركيا

رئيس وزراء تركيا السابق داود أوغلو يشكل حزبا سياسيا

رئيس الوزراء التركي السابق ورئيس حزب المستقبل المعارض أحمد داود أوغلو
رئيس الوزراء التركي السابق ورئيس حزب المستقبل المعارض أحمد داود أوغلو
12/12/2019

تقدم رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داود أوغلو بطلب لتأسيس حزب سياسي جديد.

وقالت وسائل إعلام تركية إن فريقا من مؤسسي الحزب الجديد قدم طلبا لوزارة الداخلية لتسجيل الحزب الجديد الذي سيكون اسمه "حزب المستقبل" وسيكون شعاره "ورقة شجر الجميز".

وأضافت صحف تركية أن داود أوغلو "سيعلن مبادئ حزبه ويقدم معلومات بخصوص الأعضاء المؤسسين" في مؤتمر صحفي في أنقرة الجمعة.

وكان داود أوغلو، 60 عاما، في السابق حليفا مقربا للرئيس رجب طيب أردوغان منذ توليه الحكم عام 2003.

وشغل داود أوغلو منصب وزير الخارجية لعدة سنوات، قبل أن يصبح رئيسا للوزراء بين عامي 2014 و2016، عندما استبعده الرئيس التركي وسط خلافات بين الرجلين.

وبعد صمت طويل، أعلن داود أوغلو استقالته من حزب العدالة والتنمية في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد إحالته إلى اللجنة التأديبية للحزب استعدادًا لفصله.

وقال داود أوغلو إن الحزب لم يعد قادرا على حل مشاكل تركيا ولم يعد مسموحا بالحوار الداخلي فيه.

كما وجه داود اوغلو انتقادات إلى حليفه القديم اردوغان وقيادة الحزب واتهمهما بتقويض الحريات الأساسية وحرية الرأي.

علي باباجان نائب رئيس وزراء تركيا السابق

وجاءت استقالة داود أوغلو بعد شهرين على استقالة النائب السابق لرئيس الوزراء ووزير الاقتصاد علي باباجان من الحزب، مشيرا إلى وجود "خلافات عميقة".

وقال باباجان في مقابلة تلفزيونية معه بعد استقالته إن تركيا في "نفق مظلم" محذرا من مخاطر "حكم الفرد الواحد".

وكشف باباجان أن الإعلان عن حزبه الجديد سيكون في مطلع عام 2020 المقبل.

وقال مصدر مقرب من باباجان إن "جهود تشكيل الحزب في مراحلها الأخيرة. التغييرات الأخيرة تُجرى للنصوص بعد أن اكتمل مؤسسو الحزب تقريبا".

وخسر حزب العدالة والتنمية الانتخابات البلدية الأخيرة في العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، المركز التجاري للبلاد، بعدما سيطر على بلديتيهما طوال 25 عاما.

المصدر : وكالات
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