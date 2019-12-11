كيف تفاعل المغردون الخليجيون مع فضيحة التجسس الإماراتية؟

عبر مغردون عن سخطهم بعد كشف وكالة رويترز، تفاصيل استعانة الإمارات بموظفين سابقين في وكالة الأمن القومي الأمريكي لبناء برنامج تجسس استهدفت عبره دولا ومسؤولين وناشطين وإعلاميين.

وقالت الوكالة، الثلاثاء، إنها فحصت أكثر من عشرة آلاف وثيقة خاصة بوحدة التجسس السرية الإماراتية المعروفة اختصارا بـ"دراد" قبل أن يطلق عليها اسم برنامج "رافن".

وأضافت الوكالة إن المنسق السابق للأمن القومي ومكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة ريتشارد كلارك ساعد الإمارات في بناء الوحدة السرية التي انطلق عملها عام 2008 تحت اسم "قسم التطوير والاستغلال والأبحاث".

السيد أحمد غيث السويدي معتقل الآن ومحكوم عليه بالسجن لمدة ١٠ سنوات مضت منها ٧ سنوات تعرض خلال أول سنة من اعتقاله لتعذيب شديد لازال يعاني من آثاره وهو في المعتقل، اعتقل بسبب برنامج التجسس الذي أخذته الإمارات بتصريح من الحكومة الأمريكية!@USAbilAraby

هنا قصة أحمد👇🏻 https://t.co/zzDr3gi0mB — إبراهيم آل حرم (@IbrahimAlharam) December 11, 2019

وأشارت رويترز إلى أنها أجرت عشرات اللقاءات مع متعاقدين وعملاء مخابرات سابقين وموظفين في حكومات سابقة مطلعين على الوثائق الخاصة بالمشروع الذي أداره كلارك منذ عام 2008، وعارفين لخططه وأهدافه.

ربما فضيحة التجسس التي كشفت اليوم تفسر كل ما جرى بعدها من أحداث في المنطقه اذا كانوا وصلوا إلى أجهزة حكومات وحكام فلا ريب أنهم وصلوا للكثير واستخدموا ما وجدوه من معلومات لكي يؤثروا على كل ما جرى من أحداث وربما انقلب السحر على الساحر وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .. — عبدالله العمري (@MUTARED) December 10, 2019

وقالت الوكالة في تقريرها إن كلارك استغل علاقاته القوية مع قادة الإمارات وتمكن بفضل الخبرات التي اكتسبها خلال عمله كأحد كبار المسؤولين من توقيع عدد من العقود للاستشارات الأمنية في الإمارات، من بينها المساعدة في بناء وحدة تجسس سرية في مطار غير مستخدم في أبو ظبي.

الأزمة الأكبر في موضوع خلايا التجسس الامارتي، وبرامج التجسس الاماراتي، وخلايا التجسس السعودي في تويتر، ووجود مقر تويتر في دبي، مش بس انتهاك الخصوصية

لكن الأخطر هو ان المعارضين للنظام في الدولتين دول والمعارضين لحلفائهم في دول ثانية، بيتعرضوا لخطر دائم ،، اعتقال وساعات تعذيب وقتل — iman elmasri (@imanelmasri) December 10, 2019

وكشفت الوثائق عن تكثيف أبو ظبي لعمليات التجسس مع انطلاق الربيع العربي مستهدفة المتظاهرين وغيرهم ممن ينتقدون أنظمة الحكم، إضافة إلى الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

لجين نشاطها معروف وواضح ، لكن ياترى كم من الشخصيات السياسية والإعلامية والاجتماعية السعودية اخترقت أبوظبي ؟ https://t.co/GjQIbKzGb0 — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) December 11, 2019

وأكدت الوكالة أن وحدة التجسس الإماراتية استهدفت عام 2014 مئات المسؤولين القطريين، وكلف حينها البرنامج بزيادة عمليات التسلل إلى حكومات أجنبية في الشرق الأوسط مثل إيران وقطر.

الأمريكان ساعدوا #الإمارات لبناء وحدة تجسس سرية على الانترنت بغرض "مكافحة الإرهاب" فصارت "وسيلة لانتهاك الخصوصية والحريات" وملاحقة الحقوقيين ومراقبة السياسيين واختراق الخصوم حول العالم.

* أحد الذين تعرضوا للانتهاك المعتقل السياسي #أحمد_غيث المحكوم ب10 سنوات بعد سحب جنسيته. https://t.co/aGmVUXTNNp — محمد بن صقر (@saqer2030) December 10, 2019

وأفادت رويترز بقيام موظفين قدامى في وكالة الأمن القومي الأمريكي بمساعدة الإمارات على استهداف أجهزة حواسيب لمسؤولين قطريين وآخرين في الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد فوز الدوحة بحقوق تنظيم مونديال 2022 أملا في الحصول على معلومات مضرة بأحقية قطر في الفوز بتنظيم الدورة.

أزمة ٢٠١٤ و بعدها #حصار_قطر سببها #كأس_العالم #الإمارات تريد سحبه من #قطر بأي شكل

وجنن جنونها وتحالفت مع #اسرائيل وقامت بكل ما قامته من تجسس وجرائم ولم تستطع فعل شيء تحليل تقرير #رويترز اليوم — جاسم سلمان (@jassimsalman) December 10, 2019

وأضافت أن وحدة التجسس الإماراتية طورت عام 2017 وسيلة تجسس عن بعد بغرض اختراق الهواتف المحمولة لشخصيات إعلامية وقادة بينهم أمير دولة قطر.

https://twitter.com/Q_l979/status/1204506965294104577?ref_src=twsrc%5Etfw