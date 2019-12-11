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سياسة

كلمات مؤثرة لابن ناشط عراقي خلال تشييع أبيه (فيديو)

11/12/2019

في وداع والده، لم يتمالك الفتى العراقي محمد ابن الناشط قتيل كربلاء فاهم الطائي، نفسه ولم يتمكن من حبس دموعه وحزنه، فظهر في مقطع فيديو منتشر يبكي ويصرخ بكلمات مؤثرة خلال تشييع أبيه.

الفيديو المتداول ظهر فيه محمد وهو يصرخ باكيًا باللكنة العراقية "مات شجاع، لم يخف من الأحزاب الفاسدة، ما نرجع وما نخاف حتى لو قتلوا 100 ألف"، وفي مقطع آخر قال "أبي راح فداء للعراق وللشهداء".

محمد طالب الحكومة في كربلاء جنوبي العراق، بتسليم قتلة أبيه للمحتجين وإلا سيقومون عليها.

https://twitter.com/laithdoctor3/status/1204124840568995840?ref_src=twsrc%5Etfw

وقُتل فاهم الطائي (53 عامًا) الأحد الماضي في كربلاء برصاص اثنين ملثمين كانا على دراجة نارية وأردياه قتيلًا، ووثقت كاميرا مراقبة لحظة إطلاق النار.

وكان الطائي يشارك منذ الأسابيع الأولى في الاحتجاجات المطالبة بتغيير الطبقة السياسية التي تحكم العراق منذ 16 عامًا وتتهمها بالفساد والطائفية.

لم يكن قتل الطائي الحادثة الوحيدة التي تم فيها استهداف ناشطين في الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أكثر من شهرين، وسقط خلالها أكثر من 485 قتيلا وأكثر من 19 ألف جريح.

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المصدر : الجزيرة مباشر
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