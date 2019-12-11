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سياسة

شتاء سوريا.. موسم معاناة النازحين بين برد ومطر وخيم غارقة (فيديو)

11/12/2019

رصدت كاميرا "الجزيرة مباشر"، معاناة النازحين السوريين في المخيمات العشوائية بمخيم الطوقان شمال إدلب في الشمال السوري، بعدما غمرت مياه الأمطار عشرات الخيم.

وكما هو الحال مع شتاء كل عام، لا يسلم النازحون من صقيع أو مطر، فالبرد يفتك بالعشرات منهم ويوقع مئات المرضى -لاسيما الأطفال- مع صعوبة وصول المساعدات الإغاثية لبعض المناطق، أو انعدامها أحيانًا، بسبب الحرب.

وتفتقر مخيمات النازحين عادة إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة، من نقص وسائل التدفئة وتعبيد الطرق وغياب قنوات الصرف الصحي، وغياب الرعاية الصحية والتعليمية وخدمات أخرى كثيرة اختزلها برد الشتاء في طلب قليل من الدفء من أجل الأطفال.

ويخرج أهالي المخيم بعد توقف الأمطار لإصلاح خيمهم المصنوعة من شوالات وأغطية متهالكة لا تقي أطفالهم الصقيع، ويشكو أهالي المخيمات دومًا من ضعف استجابة وكالات الغوث والمنظمات الإنسانية مع استمرار تدفق النازحين بسبب استمرار الصراع.

المصدر : الجزيرة مباشر
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