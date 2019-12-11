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سياسة|السودان

حمدوك: نسعى لتنظيم انتخابات شفافة لاختيار حكومة دائمة

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
11/12/2019

دعا رئيس الوزراء السودان عبد الله حمدوك، إلى المساهمة في مساعدة السودان للخروج من الأزمات، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تحقيق السلام بالبلاد التي تعاني من الحروب.

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قال حمدوك في كلمة اليوم الأربعاء أمام مؤتمر (أصدقاء السودان) الذي يهدف لتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي للحكومة الانتقالية بالبلاد- إن نجاح السودان يمثل دفعة للمنطقة بأسرها.

وأشار حمدوك إلى أن العمل والمساهمة في حل مشاكل السودان أفضل من الانتظار وأوضح "ننتظر من الشركاء مساعداتنا وننتظر منهم الاستثمار وإقامة شراكات اقتصادية وذلك يدعم عملية السودان في السودان."

ودعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، المجتمع الدولي إلى مساعدته ودعمه في شطب اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأقرّ بالتحديات الاقتصادية، التي تشمل دعم السلع والديون الخارجية ومحاربة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية.

وبدات اليوم الأربعاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم،أعمال مؤتمر أصدقاء السودان الذي يهدُف إلى تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي للحكومة الانتقالية في البلاد.

تشكلت مجموعة أصدقاء السودان في العاصمة الألمانية برلين في يونيو/ حزيران الماضي لمساعدة السودان على تجاوز الازمة الاقتصادية ودعم عملية الانتقال الديمقراطي.

 

أصدقاء السودان

ويشارك في اجتماع الخرطوم 22 عضوا تشمل مؤسسات دولية ودول أوروبية وعربية، وتترأس النرويج الاجتماع الحالي الذي يعقد في الخرطوم لأول مرة.

يشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش للبشير من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وتضم المجموعة دولا ومنظمات عالمية كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا، وبريطانيا،و إثيوبيا، والإمارات، والسعودية، ومصر وممثلين عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي.

عقد أصدقاء السودان اجتماعهم الأول في مقر وزارة الخارجية الأمريكية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأقروا خلاله اجتماعا مماثلا يلتئم في الخرطوم شهر ديسمبر/ كانون الأول ليكون متزامناً مع إعداد أول موازنة عامة للبلاد عقب عزل الرئيس عمر البشير.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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