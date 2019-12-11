البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

ترمب ينتقد مدير (إف بي آي) بعدما اختاره بنفسه للمنصب

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
11/12/2019

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي بعدما كان سمّاه بنفسه لهذا المنصب.

لن ينجح في فرض النظام
  • كان راي قد أشاد يوم الإثنين بخلاصات تقرير رسمي أفاد بأنّ لا دوافع سياسية خلف فتح مكتب التحقيقات الفدرالي العام 2016 تحقيقا بشأن ارتباط فريق حملة دونالد ترمب الانتخابية بروسيا.
  • في هجومه على كريستوفر راي، قال الرئيس الأمريكي على تويتر" لا أعرف أي تقرير قرأ مدير اف بي آي كريستوفر راي، ولكنّه قطعا لم يكن التقرير الذي وصلني".
  • وأوضح" في ظل هذا النوع من التصرفات، فإنّه لن ينجح أبداً في فرض النظام داخل اف بي آي.. التي تعاني حقا من الخلل رغم أنها تضم رجالا ونساء يعدّون من بين الأفضل".
  • من ناحية أخرى نأى وزير العدل بيل بار المدافع الشرس عن ترمب، بنفسه من تقرير المفتش العام في وزارته مايكل هورويتز.
مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي-رويترز
ترمب والتحقيقات   
  • كان التحقيق الذي أعده مكتب التحقيقات الفدرالي في يوليو/تموز 2016 قد أسند إلى المدعي الخاص روبرت مولر العام 2017.
  • وبعد عامين من التحقيقات، خلص مولر إلى عدم وجود أدلة على وجود تعاون بين موسكو وفريق حملة ترمب الانتخابية.
  • لكن مولر أشار في الوقت نفسه إلى ضغوط "مقلقة "مورست على تحقيقه، قائلاً إنه غير قادر على تبرئة الرئيس من شبهات عرقلة عمل القضاء.
  • وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أقال بشكل مفاجئ جيمس كومي، سلف كريستوفر راي، في مايو/أيار 2017.

 

المصدر : فرانس برس
المزيد من سياسة

الجحيم على الأرض.. أمريكي يوثّق حرائق مهولة في كاليفورنيا (فيديو)

حرائق مهولة في كاليفورنيا (موافع التواصل)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

مصر: قتلى ومصابون في انهيار عقارين بعد أمطار غزيرة بالإسكندرية (فيديو)

الأمطار تُغرق الإسكندرية (موافع التواصل)

مليون شخص حصلوا على لقاحين صينيين ضد كورونا.. تعرف عليه

تجرى تجارب على اللقاح الصيني في عدة دول بينها دول عربية (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

"لسنا حزبا بل دولة".. مرشح حزب مستقبل وطن يهدد مصريين (فيديو)

فرز الأصوات بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في القاهرة (رويترز)