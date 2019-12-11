ترمب ينتقد مدير (إف بي آي) بعدما اختاره بنفسه للمنصب

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي بعدما كان سمّاه بنفسه لهذا المنصب.

لن ينجح في فرض النظام

كان راي قد أشاد يوم الإثنين بخلاصات تقرير رسمي أفاد بأنّ لا دوافع سياسية خلف فتح مكتب التحقيقات الفدرالي العام 2016 تحقيقا بشأن ارتباط فريق حملة دونالد ترمب الانتخابية بروسيا.

في هجومه على كريستوفر راي، قال الرئيس الأمريكي على تويتر" لا أعرف أي تقرير قرأ مدير اف بي آي كريستوفر راي، ولكنّه قطعا لم يكن التقرير الذي وصلني".

وأوضح" في ظل هذا النوع من التصرفات، فإنّه لن ينجح أبداً في فرض النظام داخل اف بي آي.. التي تعاني حقا من الخلل رغم أنها تضم رجالا ونساء يعدّون من بين الأفضل".

من ناحية أخرى نأى وزير العدل بيل بار المدافع الشرس عن ترمب، بنفسه من تقرير المفتش العام في وزارته مايكل هورويتز.

مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي-رويترز

ترمب والتحقيقات

كان التحقيق الذي أعده مكتب التحقيقات الفدرالي في يوليو/تموز 2016 قد أسند إلى المدعي الخاص روبرت مولر العام 2017.

وبعد عامين من التحقيقات، خلص مولر إلى عدم وجود أدلة على وجود تعاون بين موسكو وفريق حملة ترمب الانتخابية.

لكن مولر أشار في الوقت نفسه إلى ضغوط "مقلقة "مورست على تحقيقه، قائلاً إنه غير قادر على تبرئة الرئيس من شبهات عرقلة عمل القضاء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أقال بشكل مفاجئ جيمس كومي، سلف كريستوفر راي، في مايو/أيار 2017.