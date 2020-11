ترمب ينتقد مدير (إف بي آي) بعدما اختاره بنفسه للمنصب

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي بعدما كان سمّاه بنفسه لهذا المنصب.

لن ينجح في فرض النظام

ترمب والتحقيقات

I don’t know what report current Director of the FBI Christopher Wray was reading, but it sure wasn’t the one given to me. With that kind of attitude, he will never be able to fix the FBI, which is badly broken despite having some of the greatest men & women working there!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019