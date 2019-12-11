تركيا تهدد ببحث الوجود الأمريكي على أراضيها

هدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ببحث الوجود العسكري الأمريكي في البلاد إذا ما قررت فرض عقوبات عليها على خلفية شراء أنقرة أنظمة "إس – 400" الروسية.
وقال وزير الخارجية التركي، إن بلاده سترد إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات سلبية ضدها، وذلك ردا على سؤال عن احتمال فرض واشنطن عقوبات على أنقرة لشرائها أنظمة إس-400 الدفاعية الروسية.
الوجود العسكري الأمريكي
نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن تشاووش أوغلو قوله إنه "في حال فرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، فإن أنقرة ستبحث مسألة الوجود الأمريكي في قاعدتي أنجيرليك وكورجيك".
وفي مقابلة مع تلفزيون (خبر) التركي، أكد أوغلو أن تركيا منفتحة على شراء بدائل للمقاتلة إف-35 الأمريكية بما في ذلك مقاتلات من روسيا، وذلك بعدما علقت الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج المقاتلة بسبب صفقة إس-400.
وحثّ أوغلو أعضاء الكونغرس الأمريكي على إدراك "أنهم لن يصلوا إلى نتيجة عبر الإملاءات".
يطالب أعضاء بالكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها الأنظمة الروسية، التي تقول الولايات المتحدة إنها لا تتكامل مع أنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).
التخلي عن منظومة إس-400
من ناحية أخرى نفى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن تكون بلاده تنوي التخلي عن منظومة الدفاع الجوي إس-400.
أشار أكار إلى أن مرحلة توريد منظومة إس-400 الصاروخية مازالت متواصلة.
وأكد الوزير التركي اكتمال وصول قطع ومعدات بطاريتين لمنظومة (إس-400) الروسية إلى تركيا، ولفت إلى أن الجهود متواصلة بخصوص أعمال نصبها، والاختبار، والتشغيل، وتدريب الأفراد.
وأوضح أن مدربين أتراكا يتلقون تعليمهم حول المنظومة في روسيا، سيعودون إلى البلاد لتدريب الأفراد في تركيا، وقال إنه من المحتمل أن تتم عملية نصب المنظومة في ربيع 2020.
وأكد الوزير أن الهدف من شراء منظومة الدفاع الجوي إس -400 هو حماية تركيا وشعبها، ولا ينبغي البحث عن أمور أخرى تقف وراء شراء بلاده للمنظومة، مبينا أن الولايات المتحدة تعتبر شريكاً استراتيجياً لتركيا.