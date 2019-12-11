تركيا تهدد ببحث الوجود الأمريكي على أراضيها

هدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ببحث الوجود العسكري الأمريكي في البلاد إذا ما قررت فرض عقوبات عليها على خلفية شراء أنقرة أنظمة "إس – 400" الروسية.

وقال وزير الخارجية التركي، إن بلاده سترد إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات سلبية ضدها، وذلك ردا على سؤال عن احتمال فرض واشنطن عقوبات على أنقرة لشرائها أنظمة إس-400 الدفاعية الروسية.

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

الوجود العسكري الأمريكي

نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن تشاووش أوغلو قوله إنه "في حال فرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، فإن أنقرة ستبحث مسألة الوجود الأمريكي في قاعدتي أنجيرليك وكورجيك".

وفي مقابلة مع تلفزيون (خبر) التركي، أكد أوغلو أن تركيا منفتحة على شراء بدائل للمقاتلة إف-35 الأمريكية بما في ذلك مقاتلات من روسيا، وذلك بعدما علقت الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج المقاتلة بسبب صفقة إس-400.

وحثّ أوغلو أعضاء الكونغرس الأمريكي على إدراك "أنهم لن يصلوا إلى نتيجة عبر الإملاءات".

يطالب أعضاء بالكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها الأنظمة الروسية، التي تقول الولايات المتحدة إنها لا تتكامل مع أنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

منظومة الدفاع الجوي إس-400 خلال عرض عسكري في موسكو

التخلي عن منظومة إس-400