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سياسة|مصر

"الكل تحت القمع".. ناشطون يتفاعلون مع حقوق الإنسان بمصر

11/12/2019

تفاعل ناشطون حقوقيون مصريون عبر وسم (#يوم_حقوق_الإنسان) في اليوم العالمي لحقوق الانسان، بتغريدات وتدوينات عن حالتها في مصر، خاصة فيما يتعلق بحقوق المعتقلين.

وانتقد الناشطون والحقوقيون على منصات التواصل الاجتماعي، ما آلت إليه حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي بمصر، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وطالب المتفاعلون مع الوسم بتحسين ظروف المعتقلين المعارضين، داخل السجون.

كما أصدر عددٌ من المنظمات الحقوقية المصرية (تدار من خارج مصر) بيانًا مشتركا بعنوان "الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان" قالوا فيه، إن الانتهاكات في مصر تطال الجميع ولا تخفى على أحد.

وجاء في البيان الذي نشرته منظمة هيومن رايتس مونيتور، على فيسبوك، إن الانتهاكات تطال الجميع، ما بين الاعتقال العشوائي والتعسفي والإخفاء القسري وتلفيق القضايا ومحاكمات استثنائية وعسكرية وأحكام جائرة بالإعدام والحبس والسَجن والإهما الطبي  في السجون وتعذيب وتغريب في ظروف غير آدمية.

وأضافت "لم يسلم الجميع؛ شبابا وشيوخا و نساء  وأطفالا من هذه الانتهاكات، الكل تحت القمع من قبل السلطات المصرية". ويظل المدافعون عن حقوق الإنسان يدفعون ثمن دفاعهم عنها في مصر غاليًا، فيقبض عليهم وتُلفق لهم القضايا ويتم حبس العديد منهم.

وتابعت "لعل ما يحدث من حالات الانتحار للشباب في مصر، هو إنذار خطر لما آلت إليه الأمور، فإن كانت حقوق الإنسان مهدرةً، فإن الجميع في خطر داهم".

وكشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الثلاثاء، في تقريرها السنوي عن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر لعام 2019، العديد من الإنتهاكات التي تعرض لها عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل أحكام بالإدانة، والحبس الاحتياطي دون اتهامات جادة، وكذلك المنع من السفر المستمر، وحملات التشهير الإعلامية التي تواصلت لتبلغ حد التحريض على القتل.

يرصد التقرير كذلك، حالات التعذيب والاعتداءات البدنية، ونماذج من حالات الإخفاء القسري أو الاحتجاز غير القانوني. 

والشهر الماضي، كشفت فيديوهات مسربة وشهادات جوانب من معاناة المساجين المصريين اليومية في المعتقلات ومراكز الاحتجاز، في ظل ظروف غير إنسانية خالصة فيما يتعلق بأوضاع المرضى منهم.

ووثقت منظمات حقوقية وفاة أكثر من 820 معتقلًا داخل السجون منذ عام 2013، بسبب الإهمال الطبي، علما بأن تقديرات حقوقية تشير إلى وجود أكثر من ستين ألف معتقل سياسي في مصر.

وكانت وزارة الخارجية المصرية نشرت بيانًا على صفحتها الرسمية على فيسبوك، قالت فيه إن مصر أحرزت تقدما ملحوظا في مجال حقوق الإنسان.

ونشر حساب الأمم المتحدة – مصر، على تويتر، مقتطفات من كلمة الأمين العام للأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يدعو خلالها الجميع إلى دعم وحماية الشباب الذين يدافعون حاليًا عن حقوق الإنسان.

https://twitter.com/WomenAnticoupEN/status/1204429335576350720?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Hisham_mahmoud8/status/1204420443375095808?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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