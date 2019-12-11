القبض على إبراهيم السنوسي مساعد الرئيس المعزول عمر البشير

أوقفت الشرطة السودانية، الأربعاء، رئيس هيئة شورى حزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي، على خلفية دوره في تدبير انقلاب 1989 الذي أوصل الرئيس المعزول عمر البشير إلى الحكم.

وقال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي عبدالعال مكين، على فيسبوك إن قوة من المباحث داهمت منزل القيادي بحزب المؤتمر الوطني ابراهيم السنوسي لاعتقاله للتحقيق معه بشأن دوره في انقلاب 1989.

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