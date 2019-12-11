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سياسة|السعودية

الأمم المتحدة: لا نستطيع التحقق من أن أسلحة هجمات السعودية إيرانية

منشآت في أرامكو السعودية تعرضت لهجوم سابق أدى لارتفاع أسعار النفط
منشآت في أرامكو السعودية تعرضت لهجوم سابق أدى لارتفاع أسعار النفط
11/12/2019

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن، إن الأمم المتحدة غير قادرة على التأكد بشكل مستقل من أن الأسلحة المستخدمة في هجمات أرامكو "من أصل إيراني".

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة "غير قادرة على التأكد بشكل مستقل" من أن الصواريخ والطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات على المنشآت النفطية السعودية في سبتمبر /أيلول "من أصل إيراني".

التفاصيل
  • قال غوتيريش إن الأمم المتحدة فحصت بقايا الأسلحة المستخدمة في الهجمات على منشأة نفطية سعودية في عفيف في مايو أيار.
  •  وفي مطار أبها الدولي في يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب ومنشآت أرامكو السعودية النفطية في خريص وبقيق في سبتمبر أيلول.
  • وألقت الولايات المتحدة والقوى الأوربية والسعودية باللوم في هجمات 14 سبتمبر أيلول على إيران.
  • وكانت جماعة الحوثي اليمنية، أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات ونفت إيران التي تدعم الحوثيين تورطها في الهجمات.
  • نقلت رويترز عن الأمين العام قوله في تقرير "في هذا الوقت لا يمكن التحقق بشكل مستقل من أن صواريخ كروز والطائرات المسيرة المستخدمة في هذه الهجمات من أصل إيراني".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الهجمات على منشآت أرامكو
  • تسببت الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط في بقيق وخريص في ارتفاع حاد في أسعار النفط وأدت الحرائق والأضرار إلى خسارة ما يربو على خمسة في المئة من إمدادات النفط العالمية.
  • وقالت السعودية في الثالث من أكتوبر تشرين الأول إنها أعادت إنتاج النفط بالكامل.
  • وسافر خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون عقوبات مجلس الأمن على إيران واليمن إلى السعودية بعد أيام من هجوم 14 سبتمبر أيلول.
  • وأشار التقرير إلى أن الحوثيين في اليمن "لم يثبت أن في حوزتهم ولم يتم تقييم أن في حوزتهم" نوع الطائرات المستخدمة في الهجمات على منشآت أرامكو.
المصدر : رويترز
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