أكاديمي إماراتي: قطار المصالحة الخليجية يتجه لمحطته النهائية

قال الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله، الأربعاء، إن "قطار المصالحة الخليجية" يتجه الآن نحو محطته النهائية.

وأضاف في تغريدة على صفحته بموقع تويتر: "قطار المصالحة الخليجية انطلق وقطع نصف المسافة ويتجه نحو محطته النهائية وهناك مفاوضات جادة وصعبة وحساسة وتتم بسرية تامة وقد نسمع أخبارا مفرحة قريبا".

وتابع عبدالله: "القمة الخليجية 40 من القمم الناجحة ودول المجلس أكثر انسجاما اليوم والإمارات ستتولى الرئاسة لسنة وستكون أفضل سنوات التعاون الخليجي".

قطار المصالحة الخليجية انطلق وقطع نصف المسافة ويتجه نحو محطته النهائية وهناك مفاوضات جادة وصعبة وحساسة وتتم بسرية تامة وقد نسمع اخبار مفرحة قريبا و #القمة_الخليجية_40 من القمم الناجحة ودول المجلس اكثر انسجاما اليوم والامارات ستتولى الرئاسة لسنة وستكون افضل سنوات التعاون الخليجي pic.twitter.com/LGV2O9IpFU — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 11, 2019

واختتم قادة وممثلو الدول الخليجية، الثلاثاء، قمتهم الـ 40، في الرياض، بالتأكيد على حرصهم على الحفاظ على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه.

وفي يونيو/حزيران 2017، اندلعت أزمة قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، ثم فرض حصار عليها بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

شبه الجزيرة العربية