نازحون سوريون يقيمون سواتر ترابية لحماية خيمهم من الأمطار (فيديو)

لم يختلف حالهم كثيرًا عن شتاء العام الماضي، فالنازحون السوريون كانوا ولايزالون يغرقون كل عام في مياه الأمطار، فيبيتون على الصقيع ويستيقظون على خيام وأمتعة غارقة أو عائمة مع أحلامهم

وفي الوقت الذي بث فيه مركز حلب الإعلامي، مقطع فيديو يظهر غرق عدد من خيام النازحين في الشمال السوري، كانت هناك محاولات من النازحين لحماية مخيمهم من مياه الأمطار الغزيرة بإقامة سد ترابي.

وبأدوات بدائية جدًا، حاول بعض الشباب من النازحين في ريف حلب الشمالي بناء سواتر ترابية، في محاولة –غير مؤكدة- لحماية خيامهم التي تغرقها الأمطار مع كل شتاء.

وقال أحد النازحين ويدعى عبدالرحمن الخالد، إنه نزح من ريف حمص الشرقي على إدلب وبعدما اشتد القصف توجه إلى عفرين وبقي فيها منذ عام ونصف العام،لكن الأمطار تهطل كل عام بغزارة على تلك المنطقة.

وعدد الخالد كم من الأيام استيقظوا على اقتحام مياه المطر لخيمهم لتتلف كل شيء فيها، شاكيًا من عدم قدوم أي مساعدات أو اهتمام أي منظمة بهم، وهو ما دفعهم لبناء السواتر بأيديهم.

وعن أوضاع المخيمات، قال النازح الشاب إن الخيام عبارة عن شوالات، لا تحمي من صقيع أو مطر، وطالب المنظمات الإنسانية والإغاثية، بمساعدات بسيطة مثل أغطية وملابس شتوية للأطفال تقيهم البرد وخيام جيدة تحميهم من العواصف الممطرة وبعض الأمتعة.

واختتم الشاب حديثه بأنه وزملاءه لا يجدون عملًا، ولا يعرفون ماذا سيفعلون بعد موسم الزيتون الضعيف الذي قارب على الانتهاء، مطالبين بتوفير أي عمل لهم يعينهم على الحياة.