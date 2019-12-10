لأول مرة في المنامة.. الحاخام الأكبر في إسرائيل يلتقي ملك البحرين

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن لقاءً تم بين الحاخام الأكبر في القدس المحتلة، شلومو عمار، والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، خلال مؤتمر لحوار الأديان بالمنامة.

وأضافت الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها الرسمي على تويتر "إسرائيل بالعربية"، أن الحاخام عمار زار المنامة تلبية لدعوة من ملك البحرين، وأنه التقى كذلك بعددٍ من رجال الدين من دول عربية عدة.

ونشرت "إسرائيل بالعربية"، صورة للحاخام يقف إلى جوار ملك البحرين خلال صورة جماعية للمشاركين في المؤتمر، ونقلت انطباعاته "أن سكان الشرق الأوسط معنيون بالسلام مع إسرائيل وبعلاقات حسنة معها"، بحسب زعمه.

اختتم حاخام اورشليم القدس شلومو عمار زيارة للبحرين التقى خلالها بملك البحرين ورجال دين من دول عربية. شارك الحاخام في مؤتمر لحوار الأديان تلبية لدعوة من ملك البحرين. وروى الحاخام عمار (في مركز الصورة) عن انطباعاته "أن سكان الشرق الأوسط معنيون بالسلام مع اسرائيل وبعلاقات حسنة معها" pic.twitter.com/kWW4ivKdkh — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 9, 2019

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) إن زيارة الحاخام هي الأولى من نوعها للمنامة، وإنه شارك في منتدى ديني إلى جانب رجال دين من الكويت ولبنان ومصر ‎والأردن وغيرها من الدول العربية والإسلامية.

وأعرب الحاخام عمار عن أمله في أن يتمكن مواطنو إسرائيل والبحرين من تبادل الزيارات بين البلدين دون الحاجة لتنسيق خاص، علماً بأن جهات سياسية إسرائيلية وأمريكية هي التي نسقت زيارته للمملكة، وفق (مكان).

قوبلت الزيارة بموجة غضب من ناشطين ومغردين بحرينيين وعرب، يرفضون أي شكل من أشكال التعاون أو التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي التي اغتصبت أرض فلسطين وتقتل الأطفال بدم بارد.

https://twitter.com/1areebaldar/status/1204173493694353408?ref_src=twsrc%5Etfw

لو اكمل الحاخام تصريحه وقال "واسرائيل معنية بالدمار في الشرق الاوسط". — بدر جزاع العنزي (@jrlbader) December 10, 2019

لايوجد لدينا مشكله مع الاديان والحمدلله ومشكلتنا مع دولة اسرائيل مغتصبة اراضي عربيه في فلسطين وسوريا ولبنان فلا تدلسوا وتروجوا على الناس بحوار الاديان وانتم تعتدوا على المسلمين 👊 — ۛ ּڣــٻۧــڝــڸ ּا̍ڶــحۡــمۘــڕٰا̍نۨــﮯ (@FaisalAlhomran) December 9, 2019

لا عهد ولا ميثاق مع اليهود من زمن سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام — ADIL KHASIB 77 (@77Khasib) December 10, 2019

لا سلام مع اعداء السلام المغتصبين لاوطان المسلمين . — مَيْسَره (@bi007gcp) December 9, 2019

"ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير" — 𝓓𝓱𝓾𝓱𝓪.𝓝𝓪𝓼𝓼𝓻🧚‍♂️ (@Dahawyaljanabi) December 9, 2019

السلام بدونكم هو سلام — mohamed (@Abomshal909) December 9, 2019