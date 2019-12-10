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سياسة

لأول مرة في المنامة.. الحاخام الأكبر في إسرائيل يلتقي ملك البحرين

الحاخام الأكبر بالقدس المحتلة، شلومو عمار
الحاخام الأكبر بالقدس المحتلة، شلومو عمار
10/12/2019

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن لقاءً تم بين الحاخام الأكبر في القدس المحتلة، شلومو عمار، والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، خلال مؤتمر لحوار الأديان بالمنامة.

وأضافت الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها الرسمي على تويتر "إسرائيل بالعربية"، أن الحاخام عمار زار المنامة تلبية لدعوة من ملك البحرين، وأنه التقى كذلك بعددٍ من رجال الدين من دول عربية عدة.

ونشرت "إسرائيل بالعربية"، صورة للحاخام يقف إلى جوار ملك البحرين خلال صورة جماعية للمشاركين في المؤتمر، ونقلت انطباعاته "أن سكان الشرق الأوسط معنيون بالسلام مع إسرائيل وبعلاقات حسنة معها"، بحسب زعمه.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) إن زيارة الحاخام هي الأولى من نوعها للمنامة، وإنه شارك في منتدى ديني إلى جانب رجال دين من الكويت ولبنان ومصر والأردن وغيرها من الدول العربية والإسلامية.

وأعرب الحاخام عمار عن أمله في أن يتمكن مواطنو إسرائيل والبحرين من تبادل الزيارات بين البلدين دون الحاجة لتنسيق خاص، علماً بأن جهات سياسية إسرائيلية وأمريكية هي التي نسقت زيارته للمملكة، وفق (مكان).

قوبلت الزيارة  بموجة غضب من ناشطين ومغردين بحرينيين وعرب، يرفضون أي شكل من أشكال التعاون أو التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي التي اغتصبت أرض فلسطين وتقتل الأطفال بدم بارد.

https://twitter.com/1areebaldar/status/1204173493694353408?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
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