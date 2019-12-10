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شاهد: آلاف الأتراك والعرب يتظاهرون في إسطنبول دعما للمعتقلين في مصر

المسيرة نظمتها جمعيات وفعاليات حقوقية تركية وعربية وانطلقت من جامع الفاتح بقلب إسطنبول
المسيرة نظمتها جمعيات وفعاليات حقوقية تركية وعربية وانطلقت من جامع الفاتح بقلب إسطنبول
10/12/2019

شارك آلاف الأتراك والعرب، الثلاثاء، في مسيرة بمدينة إسطنبول، تضامنا مع المعتقلين في السجون المصرية، وذلك في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

انطلقت المسيرة التي نظمتها جمعيات ومنظمات حقوقية تركية وعربية، من جامع الفاتح بقلب إسطنبول، متوجهة إلى إحدى الحدائق القريبة، حيث من المقرر إقامة انشطة، تلقى خلالها كلمات من المنظمين وأهالي المعتقلين.

وجاب المشاركون الشارع الرئيسي بمنطقة الفاتح، كما رفعوا مشاعل وصورا للمعتقلين، وللرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالحرية للمعتقلين، ورفعوا لافتة رئيسية كُتب عليها بعدة لغات "الحرية حق، ارفع صوتك لأجل المعتقلين في مصر".

ووزع القائمون على الفعالية بيانا، قالوا فيه، "دعونا نلقي نظرة فاحصة على أوضاع حقوق الإنسان في مصر والقدس وغزة وسوريا والعراق واليمن وتركستان الشرقية، دعونا نتساءل كيف ترتكب هذه الجرائم بكل قسوة، دعونا نتساءل عن كيفية إفلات المجرمين من العقاب".  

 

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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